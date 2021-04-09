İnanılmaz olay! Öldü sanıp toprağa verdiği babası hastanede karşısına çıktı

Çanakkale Devlet Hastanesi'nde isim benzerliği nedeniyle yanlış düzenlenen belgeler yüzünden ilginç bir olay yaşandı. 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi olan Recep Çelik (92) ve Recep Yılmaz (69) adlı hastalardan Recep Yılmaz, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Fakat hastaneye nakli sırasında evraklara hastanın bilgileri yanlış yazıldı ve Yılmaz yerine soyadı Çelik yazıldı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra solunum yetmezliği çeken Yılmaz hayatını kaybetti.

Recep Yılmaz'ın vefatı sonrası hastaneden kimlik bilgileri yanlış girildiği fark etmeden Yılmaz'ın yakınları yerine Recep Çelik'in oğlu Hilmi Çelik'e ulaşıldı. Babasının ölüm haberini aldıktan sonra yıkılan Hilmi Çelik, hastaneye gelerek cenaze işlemlerini başlattı. Hilmi Çelik, yakınları ile birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında babasının cenazesini toprağa verirken, acılı oğul babasının başında gözyaşı dökerek dualar etti ve evde mevlit okuttu.

SEVİNÇ İLE ÜZÜNTÜ BİR ARADA YAŞADI

Babasının defnettikten sonra hastaneye giderek bazı evrakları tamamlamak isteyen Hilmi Çelik, hastaneye geldiğinde babasının ölmediğini öğrendi. Hastanede yetkilileri sevk sırasında kimlik bilgilerinin yanlış girildiğini ve Recep Çelik'in pandemi servisinde tedavisinin devam ettiğini söylediler. Görevliler tedavi odasından aldıkları Recep Çelik'i hasta yatağı ile birlikte başhekim odasına götürürken odada öldüğünü sandığını babasını gören Hilmi Çelik baygınlık geçirdi.

Hastane başhekimi Prof. Dr. Muammer Karaayvaz, personelin yaptığı hata nedeniyle Hilmi Çelik'te özür dilerken babasını karşısında görünce şok olduğunu belirten Hilmi Çelik, sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşadığını söyledi. Recep Yılmaz'a ait cenazenin ise defnedildiği mezarlıktan çıkartılarak gerçek ailesine teslim edileceği öğrenildi.