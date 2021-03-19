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İnanılmaz olay! Gerçek altına sahte mühür bastılar

Kahramanmaraş’ta gerçek altınlara sahte mühür basan şüpheliler polis baskınıyla yakalandı.

19 Mart 2021 Cuma 20:45
İnanılmaz olay! Gerçek altına sahte mühür bastılar
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları ile çeyrek altın, yarım ve tam altının basımları ile oynayanlara karşı yapılan operasyonda ekipler tarafından belirlenen 2 farklı adrese yapılan baskında M.D ve E.D adlı şüpheliler yakalandı. Yakalanan şüphelilerin atölye olarak kullandıkları evde basılmaya hazır halde olan 30 adet işlenmemiş altın pulu,286 adet çeyrek altın ,yarım ve tam cumhuriyet altının yanında reşat altın ,3 parça kemer altın ve basım ve mühürlemede kullanılan 33 mühür ve Atatürk baskısı olan araç ile 2 pres makinesi ele geçirildi.

Sahte basım ile piyasaya sürülmeye hazırlanan altınlara el koyuldu. Ele geçirilen altınların piyasa değerlerinin yaklaşık olarak 700 bin lira olduğu belirlenirken, ele geçirilen 2 kiloya yakın altına el koyuldu. Yakalanan şüpheliler ifadelerinin alınması için polis karakoluna getirildiler.



Son Güncelleme: 19.03.2021 20:45
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Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşAltın
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