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İnanılmaz olay! Bina yıkılmadan önce çevredekileri bir temizlik görevlisi uzaklaştırdı

Zeytinburnu'nda çalışan bir temizlik görevlisi 5 katlı binanın yıkılmasından kısa süre durumu fark ederek önce çevredeki vatandaşları uyararak olası bir facianın önüne geçti.

07 Mayıs 2021 Cuma 18:16
İnanılmaz olay! Bina yıkılmadan önce çevredekileri bir temizlik görevlisi uzaklaştırdı
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Zeytinbunu Sümer Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2 gün önce sesler üzerine boşaltılan 5 katlı bir bina sabah saatlerinde yıkıldı. Olayda şans eseri bir faciadan dönüldüğü öğrenildi. Bina yıkılmadan bir süre önce durumu fark eden Zeytinbunu Belediyesi temizlik görevlisi Yusuf Yağan çevredeki vatandaşları uyararak olası bir faciayı önlediği öğrenildi. Bina yıkılmadan önce cevrede bulunanları uyaran ve yıkımın ardından da görevli ekipler gelene kadar çevrede kimseye zarar gelmemesi için güvenlik önlemi almaya çalışan Yağan, 50-60 kişinin hayatının tehlikeye girmesini önledi.

Sabah saatlerinde bir çatırtı sesi duydu

Sabah saatlerinde binanın önünde temizlik görevini yaparken bir çatırtı sesi duyan Yusuf Yağan sesin geldiği tarafa bakınca binanın sallandığını gördüğünü ifade etti. Hemen olduğu yerden kaçan Yağan bina önüne gelen araca ‘Gelme’ diyerek aracı durdurdu. Bina önünden uzaklaşmasının ardından 2-3 saniye sonra binanın yerle bir olduğunu söyleyen Yağan 40-50 kişiyi oradan uzaklaştırdığını ifade etti. Binanın yıkılmasından sonra toz dumanın geçmesinin sağlayan görevli bina üzerine çıkarak en kaz altında birinin olup olmadığını anlamaya çalıştığını ifade ederken olay yerine kimseyi yaklaştırmamaya çalıştığını ve itfaiye polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle güvenliğin sağlanmasını yetkililere bıraktı. 




Son Güncelleme: 07.05.2021 18:16
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Anahtar Kelimeler:
ZeytinburnuBina Yıkılması
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