İnanılmaz hırsızlık! İçi para dolu kasayı el arabası ile çaldılar

Edinilen bilgilere göre, Lüleburgaz ilçesi Edine bayırı mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda istasyona ait çelik kasanın yerinde olmadığını fark edenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çok sayıda güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek inanılmaz bir hırsızlık olayını yakaladılar. İki şüphelinin el arabasıyla istasyona geldikleri ve istasyonun muhasebe bölümünde bulunan çelik kasayı el arabasına yükleyerek kaçtıkları görüldü.

İncelemelerin ardından düzenlenen operasyonda şüpheli kimlikleri belirlenen M.Y'i adresinde, O.Y'yi ise olaya karışan otomobilde yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden O.Y'nin çeşitli suçlardan kesinleşmiş 29 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Hırsızlık suçuyla yakalanan ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları olan , O.Y çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, yakalanan diğer şüpheli M.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ifadesi alınan O.Y hırsızlığı planlayarak yaptığını itiraf ederken, kasanın içinde bulunan 15 bin TL'yi yarı yarıya paylaştıklarını, içi para dolu çelik kasayı ise İstanbul'a giderken yol üstünde bir yere attıklarını ekledi.