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İmsak nedir? İmsak hangi saatte başlar? İmsak neden sürekli değişiyo?

İmsak nedir? İmsak ne zaman olur? İmsak hangi saatte olur? İmsak saati neden sürekli değişiyor? İmsak'ın kelime anlamı nedir? İmsak Kur'an'da geçer mi? Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber İslam alemine mensup kişiler İmsak'ın ne olduğunu ve nasıl belirlendiğini merakla araştırıyorlar.

05 Mart 2022 Cumartesi 13:20
İmsak nedir? İmsak hangi saatte başlar? İmsak neden sürekli değişiyo?
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Vatandaşlar İmsak’ın ne olduğunu ve ne zaman başladığını merakla araştırıyorlar.

İmsak nedir?

Sözlükteki anlamı kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak anlamlarını taşıyan İmsak, genel anlamıyla dini bir kavramdır. İmsak,  fecri sâdıktan iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsak’ın zıttı iftardır. Halak arasında ise İmsak oruç tutmaya başlanan fecri sadığın oluştuğu vakit anlamına gelmektedir. Bu anlamda oruca başlama vakti olarak kullanılmaktadır. Sabah namazının ilk vakti ve oruç tutacak kimse için imsak yani oruca başlama vakti fecri sâdığın doğuşu iledir. “Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun!” (Bakara, 2/187) ayeti imsak vaktinin, fecri sadıkın doğuşuyla başladığının delilidir. Fecri sadık, güneşin doğu ufkuna yaklaşması sebebiyle ufukta beliren yatay beyazlıktır ki, Türkçede şafağın sökmesi veya tan yerinin ağarması anlamını taşımaktadır.

Günümüzde şehir hayatının telaşı ve şehir ışıklarının sağlıklı bir gözlem yapmaya engel olması, gözlem yapılan yerin yüzeyinin uygun olmaması, havanın kirli olması ve atmosferik hava şartları gibi birçok neden, fecri sadıkın doğuşunu bireysel gözleme dayanarak tespit edilmesini güçleştirmiştir. Güneş, Dünya ve Ay’ın hareketleriyle birlikte gök ve ufuk olaylarını takip etmek ve tespitte bulunarak bilimsek veriler elde etmek ve teknolojiyi kullanmak artık zorunlu bir hal almıştır. Yüce Allah’ın evrene koyduğu şaşmaz denge de (En‘âm, 6/96; Fâtır ,35/13; Yâsîn, 36/3840; Kamer, 54/49) esasen bunu ön görmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, imsak vaktini bilimsel olarak Güneş’in ufkunun 18°’ye yaklaştığı açıyı esas almıştır. Bundan dolayı sabah şafağının başlangıcı, Güneş’in 18° ufka yaklaşma vaktini bu şekilde belirlemiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın imsak olarak esas aldığı ve orucun tutulması gereken süre olan İmsak vakti tüm İslam alemi tarafından kabul edilmektedir.



Son Güncelleme: 05.03.2022 13:20
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Anahtar Kelimeler:
İmsakGüneşin DoğuşuMüslümanRamazanOruç
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