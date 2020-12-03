İmam nikahı nasıl bozulur? Nikahın bozulması için hangi şartlar gerekir?

Resmi nikahın yanı sıra Müslüman dünyasında imam nikahı da hala yapılmaktadır. Boşanma sürecinde olan çiftlerin en merak ettiği konulardan biri de imam nikahının nasıl bozulduğu oldu.

İmam nikahı nasıl bozulur?

İslam dünyasında resmi nikahın yanı sıra imam nikahı da yapılmaktadır. Müslümanlar inançları gereği imam nikahı yapar. Ancak çiftin boşanma kararı almasıyla resmi nikahta olduğu gibi imam nikahının da boşanma sürecinde yapılması gereken usuller vardır. Talak suresinde yer alan ayette boşanma usulü şu şekilde ifade edilmiştir;

“Ey Nebî! Kadınları boşayacağınızda onları iddetlerini gözeterek boşayın ve iddeti de siz sayın. Rabbiniz Allah’tan korkun. Apaçık bir hayâsızlık yapmaları hali bir yana, onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir. İddet müddetlerini doldurduklarında onları ya meşru ölçüler içerisinde tutun veya onlardan meşru ölçülere göre ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği Allah için yapın. İşte bu, Allah’a ve ahiret gününe inananlara verilen öğüttür. Kim Allah’tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah’a güvenirse O, ona yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.” (Talak, 65/1-3)

Talak suresinde belirtilen usullerin yerine getirilmesinin ardından imam nikahı düşer ve çift boşanmış sayılır.