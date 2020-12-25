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İmam nikahı kıyılırken hangi sorular sorulur?

İslam dünyasında evlilik önemli ve sünnet olarak kabul görmüştür. Evlilik hayatına girecek kişiler, resmi nikah kıydıktan sonra imam nikahı kıymaktadırlar. Peki, imam nikahı nasıl kıyılır ve neler sorulur? Haberin detaylarında.

25 Aralık 2020 Cuma 22:11
İmam nikahı kıyılırken hangi sorular sorulur?
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Evlenmek isteyen kişiler, istekleri doğrultusunda eğer imam nikahı kıymak isterlerse, resmi nikahtan sonra kişiler Kur’an-ı Kerim okutup, dua ettikten sonra imam nikahı kırılır. Kişiler sadece imam nikahı kıyıyorsa ve resmi nikah yapmıyorlar ise bu durum Türkiye’de kabul edilmeyecek bir unsur değildir.

İmam nikahı kıyacak kişilerin, evlenmeleri için bir sorun olmaması gerekmektedir. İmam nikahı kıymak için kişilerin Müslüman olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda imam nikahının gerçekleşmesi için iki şahidin olması gerekmektedir.  

İmam nikahı kıyan kişilerin ilerde boşanma gibi bir durumu olduğu durumda, kadınların maddi güvencesini sağlamak için mehir verilir.

Mehir konusunda anlaşan çift, imam tarafından önce kadının adını ve babasının adını sorup, kimlik doğrulaması yapar. Ardından erkeğin adını ve babasının ismini sorar ve kimlik doğrulamasını gerçekleştirir.

Daha sonrasında imam nikahını kıyacak kişi, şahitler huzurunda kabul edilen mehir ile Allah’ın izni ve peygamberin sünnetiyle kız ve erkeğin ismini söyleyerek eş olarak kabul edip, etmediklerini sorar. Bu soruyu önce kadına ardından erkeğe sorar. Evlenecek kişiler olumlu yanıtlar verdiklerinde imam, nikahın kıyıldığı dile getirir ve dua ile nikahı bitirir.



Son Güncelleme: 25.12.2020 22:11
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Anahtar Kelimeler:
İslamMüslümanImam NikahıDuaHoca
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