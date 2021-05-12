İmam-ı Gazali Camisi'nde Ramazan Bayramı heyecanı!

Bundan tam 35 sene önce Gaziantep’in Araban ilçesinde inşa edilen ve bu güne dek hiçbir onarım çalışması yapılmayan İmam-ı Gazali Camisi’nde ilk restorasyon çalışmaları başladı ve Ramazan Bayramı’nın hemen öncesinde caminin bakım ve onarım süreci tamamlanmış oldu.

1985 yılında Araban’ın ilçe merkezi olan Fevzi Çakmak Mahallesinde inşa edilen İmam-ı Gazali Camisi tam 35 sene sonra ilk kez restorasyon çalışmalarından geçirildi. Hayırsever bir iş adamı olarak bilinen Haci Şahin camisinin onarımındaki tüm masrafları üstlendi ve tepeden tınağa en ince ayrıntısına kadar onarılan cami Ramazan Bayramına hazır hale getirilerek ibadete açıldı. Bayram namazı içinde hazır olan caminin bakım ve onarım işlemlerinin bitmesinin ardından temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi. Camide yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler de veren iş adamı Haci Şahin, ‘’ 1985 senesinde ilçe merkezi olan Fevzi Çakmak Mahallesinde inşa edilen İmam-ı Gazali Camisine, yapıldığı günden bu güne kadar hiç bir kere bile bakım ve onarım çalışmaları yapılmamıştı. Mahalle sakinlerinin de talepleri doğrultusunda caminin abdest alma yeri ve tuvaletlerin de fayanslarının değiştirilmesi için çalışmalar başlattık. Caminin içi ile dışı ve lojman ve misafirhanesinde de bakım onarım çalışmaları yapıldı. Son olarak yapılan boya işleminin ardından Ramazan Bayramı namazı için camimizi hazır hale getirildi ve Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri de inşallah bayram namazını yenilenen hali ile İmam-ı Gazali Camisi’nde kılacaklardır’’ şeklinde konuştu.

Ayrıca Hayırsever işadamı Şahin bütün mahallelinin de Ramazan Bayramını kutladığını belirtti.