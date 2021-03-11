İlkadım’da 2 kişi bıçaklı saldırı sonucu hastanelik oldu

’un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda 2 kişi bıçaklı saldırganlar tarafından hastanelik oldu.taraflarında yaşanan olay sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Kavganın veya saldırganların kimlikleri henüz tam olarak belirlenemedi. Alınan ihbarlar üzerine üzerlerinde bıçak bulunan iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kardeşin bıçaklı saldırganlar olduğu düşünülürken henüz suçları kanıtlanamadı. Bıçaklanan 2 kişi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay üzerine ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.