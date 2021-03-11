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İlkadım’da 2 kişi bıçaklı saldırı sonucu hastanelik oldu

Samsun’un İlkadım ilçesinde 2 kişi bıçaklı saldırıya uğrayarak hastanelik oldu. Kişilere saldırdığı düşünülen iki kardeş gözaltına alındı.

11 Mart 2021 Perşembe 22:46
İlkadım’da 2 kişi bıçaklı saldırı sonucu hastanelik oldu
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Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda 2 kişi bıçaklı saldırganlar tarafından hastanelik oldu. Liman Mahallesi Gençlik Caddesi taraflarında yaşanan olay sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Kavganın veya saldırganların kimlikleri henüz tam olarak belirlenemedi. Alınan ihbarlar üzerine üzerlerinde bıçak bulunan iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kardeşin bıçaklı saldırganlar olduğu düşünülürken henüz suçları kanıtlanamadı. Bıçaklanan 2 kişi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay üzerine ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 11.03.2021 22:46
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Anahtar Kelimeler:
SamsunIlkadımBıçaklı SaldırıLiman MahallesiGençlik Caddesi
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