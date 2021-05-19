İlkadım İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması sonuçları açıklandı! yarışma birincisi kim oldu?

İstiklal Marşımızın TBMM tarafından kabul edilişinin 100. Yılı olmasının anısına İlkadım Belediyesi ‘’ İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması ‘’ düzenledi ve düzenlenen bu yarışmada dereceye giren finalistler belirlendi. Yarışmanın birincisi olan isim ise Emir Yağız Gençay oldu. Yapılan protokol çerçevesi dahilinde resmi liseler ve özel liseler düzeyinde geçekleştirilen yarışmaya tam 27 okuldan öğrenciler katıldı. Hem Milli Mücadele2nin ruhunu ve kararlılığını yansıtan hem de milli mücadeleye coşku kazandıran İstiklal Marşı’nı yarışmaya katılan öğrenciler büyük bir coşku ile okuyarak o anları da video kayıt altına aldılar. Sergilemiş oldukları üstün performansları ile de birbirlerine çok yakın puanlar alan öğrenciler, yarışma jürisini ise derece belirleme aşamasında baya bir zorladılar.

‘’Yarışmaya katılım sağlayan tüm yarışmacı kardeşlerimi teker teker tebrik ediyorum.’’

Jürinin de öğrencilerin performanslarını ‘’ şiire hakimiyet duygusu, beden dilini kullanım, vurgu ve tonlamalar ile diksiyon ‘’ gibi kriterler üzerinden değerlendirme yaptığı yarışmada birinciliği ise henüz 11. Sınıf öğrencisi olan Emir Yağız Gençay aldı. 9. Sınıf öğrencisi olan Yağmur Naz İpek yarışma ikincisi, 9. Sınıf öğrencisi olan Büşra Özdemir ise yarışma üçüncüsü oldu.

İlkadım Belediye Başkanı olan Necattin Demirtaş ise, ‘’ yapılan bu yarışma ile bizim amacımız çocuklarımızda milli marşımızın önemi ile ilgili bir farkındalık oluşturmaktır. Yarışmaya ilgi gösteren bütün katılımcı arkadaşlarımıza göstermiş oldukları üstün gayretlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Jürimizin yarışmaya katılım sağlayan tüm çocuklarımızın performanslarından çok etkilendiğini ve aynı zamanda da aralarında seçim yapmakta çok zorladıklarını söyleyebilirim. Çocuklarımızın ve gençlerimizin İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 100. yıl dönümünde, marşımızı okurken göstermiş oldukları üstün çaba ve heyecan her türlü takdiri hak etmektedir. Yarışmada dereceye giren genlerimizi de çok tebrik ediyorum ‘’ şeklinde konuşma yaptı. Yarışmada birinci olana laptop, ikinci olana bisiklet ve üçüncü olana da tablet hediye edildi.