İlk iş gününde bindiği otomobili sonunu getirdi!

Kocaeli’ye bağlı Karamürsel ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Yalova’da bulunan bir tersaneden iş teklifi alan Ufuk Kızılırmak (25) ilk üş gününe otomobili ile gitmek istedi. Park halinde duran otomobiline binen Kızılırmak, tam aracı çalıştıracağı sırada büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte alev alan otomobil bir anda yanmaya başlarken aracın içinde bulunan Ufuk Kızılırmak alevlerin arasından dışarı çıkamadı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürmek için hemen bir çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken araçta inceleme yapan ekipler, Ufuk Kızılırmak'ın yanmış haldeki cesedini buldular.

Polis ekipleri inceleme sırasında sokakta güvenlik önlemi alarak trafiğe kapatırken olay yeri inceleme ekiplerinin işlemlerinin tamamlanmasından sonra genç adamın cansız bedeni cenaze aracı ile birlikte Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri araçta meydana gelen patlamanın belirlenebilmesi için geniş çapta bir çalışma başlatırken, patlamanın araçta takılı olan LPG tankından sızan gazın alev almasıyla meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor.