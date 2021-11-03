İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı maaşı ne kadar? İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı Maaşları ve iş ilanları

İlik düğme/ilik düğme otomatçısı olarak çalışan kişilerin ne kadar maaş aldıkları merak konusu oldu. Bu iş ile ilgilenen kişiler nerelerde çalışmaktadır ve hangi işleri yapmaktadır? Bahsi geçen iş ile ilgilenen kişiler 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Bu yazımızda merak edilen tüm soruların yanıtlarını paylaştık. İşte ilik düğme/ilik düğme otomatçısı olan bireylerin yaptığı işler ve aldıkları maaşlar…

İlik düğme/ilik düğme otomatçısı ne iş yaptıkları, görev tanımları ve aldıkları maaş merak konusu oldu. Bunun yanı sıra İlik düğme/ilik düğme otomatçısı olmak için hangi okulda ve hangi bölümde okunması gerektiği de merak ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar…

İlik düğme/ilik düğme otomatçısı tanımı nedir?

İlik düğmeci/ilik düğme otomatçısı olanlar, konfeksiyon ürünlerinin, ilik ve düğme makinesi ile yardımcı başka aparatlar kullanılarak ilik açma, düğme ve çap ağızlarını dikme işlemini yapan kişilerdir.

İlik düğme/ilik düğme otomatçısı ne kadar maaş alıyor?

İlik düğme/ilik düğme otomatçısı yapan kişiler aylık ortalama 3 bin 500 TL maaş almaktadır. Bahsi geçen meslek ile ilgilenen kişiler aylık minimum 2 bin 826 TL alırken maksimum 7 bin 800 TL maaş almaktadır. Bu iş ile ilgilenenler İŞKUR intenet sitesi üzerinden ilgili ilanlara başvuru yapabilirler.

İlik düğme/ilik düğme otomatçısı olmak için hangi okul ve hangi bölüm okunmalıdır?

Bu iş ile ilgilenmek isteyen kişiler en az okur yazar öğrenimleri olmalıdır.

İlik düğme/ilik düğme otomatçısı hangi işleri yapmaktadır?

Üretilmekte olan ürüne ve malzemeye göre ilik ve düğme makinesini ayarlamak,

Ürün üzerinde ilik-düğme yerlerini tespit etmek,

Kumaşın rengine göre makineye uygun ip takmak,

Dikilecek düğmeleri düğme makinesine yerleştirmek,

Makineyi çalıştırarak üründe işaretlenen yerlere düğmeleri dikmek,

Ürün üzerinde işaretlenen yerlere ilik açmak,

Kullandığı makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapmak,

Çalışma alanının temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İlik düğme/ilik düğme otomatçısı

meslek ana grubu nedir?

İlik düğme/ilik düğme otomatçısı meslek ana grubu Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek alt ana grubu nedir?

İlik düğme/ilik düğme otomatçısı meslek alt ana grubu ise Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek grubu nedir?

Bahsi geçen iş ile ilgilenenlerin meslek grubu Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleridir.

Meslek birim grubu nedir?

İlik düğme/ilik düğme otomatçısı olan kişilerin meslek birim grubu ise Dikiş Makinesi Operatörleridir.

İlik düğme/ilik düğme otomatçısı

meslek kodu nedir?

İlik düğme/ilik düğme otomatçısı olarak görev yapan kişilerin Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Lavaş Ustası mesleğinin meslek kodu 8153.06’dir.