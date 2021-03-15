İlginç olay! Apartman dairesini kahvehaneye çevirdiler

Konya’nın Merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre mahallede bulunan bir apartman dairesinin kontrol eden polis ekipleri apartman dairesinin ruhsatsız bir şekilde işletildiği kahvehaneye çevrildiği ve öte yandan yasaklara rağmen faal olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin baskınında içeride 9 kişinin bulunduğu ve dairede oyun oynatıldığı tespit edildi. İçeride bulunan kişiler sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle haklarında işlem başlatılırken işyerinin sorumlusu M.Ç. hakkında ise “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

Zabıta ekipleri tarafından, yasak olarak işletilen kahvehane kapatılarak mühürlendi.

