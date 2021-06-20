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İlginç hırsızlık olayı! Taksiciye bonzai içirtip soydular

İstanbul'da meydana gelen ilginç gasp olayında, taksiye binen kişiler bonzai sardıkları sigarayı şoföre ikram ederek şoförü bayılttıktan sonra soyup kaçtılar.

20 Haziran 2021 Pazar 23:05
İlginç hırsızlık olayı! Taksiciye bonzai içirtip soydular
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İlginç bir gasp olayı İstanbul Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği öğrenilemeyen kişiler bindikleri taksideki şoföre sigara diye ikram ettikleri bonzai ile bayıltıp gasp ettiler. Taksicinin üzerinde bulunan parasını ve cep telefonunu  alarak kayıplara karıştılar.

İÇİNDE BONZAİ OLAN SİGARA

Yaklaşık 20 gün önce sabah saatlerinde gerçekleşen olayda  Kağıthane Çağlayan Sami Bayram isimli taksici iki kişiyi taksisine aldı. Kişiler ellerinde bulunan hurdaları araç bagajına koyduktan sonra hurdaları satmaya gittiklerinin söyleyerek şahısları Merkez Mahallesi'ndeki bir hurdacıya götürdü.

Kişilerden biri hurdaları satmak için taksiden inerken diğer şoför ile birlikte araçta kaldı. Araçta kalan kişi taksici Sami Bayram'ı kandırarak içinde bonzai olan sigarayı şoföre ikram etti. Taksici bonzaili sigarayı bilmeden içtikten sonra uykusu gelmeye başladı. Diğer kişide araca geldikten sonra taksiciye uygusu geldiyse aracı kendilerinin sürebileceklerini söylediler ancak taksicinin şahıslardan şüphelenmesi üzerine taksiyi kenara çekerek araç anahtarını cebine koydu.

TAKSİCİNİN PARASINI VE TELEFONUNU ÇALDILAR

Taksiyi kenara çeken şoför daha sonra bonzainin etkisiyle uyudu. Hırsızlar uyuyan taksicinin telefonunu ve 220 lira parasını cebinden çalarak kayıplara karıştı. 2-3 saat sonra kendisine gelen taksici soyulduğunu anlayınca hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri taksinin yanına gelerek ifadesinin aldırlar ve hırsızlardan birinin 25 yaşındaki D.D. olduğunu tespit ettiler.

ÇALDIKLARINI DA UYUŞTURUCUYA YATIRMIŞLAR

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde D.D. isimli hırsız Çağlayan Mahallesi Uyum Sokak üzerinde bulunan evinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan hırsız ifadesinin alınması için karakola götürülürken suçunu itiraf etti. İfadesinde arkadaşını isminin Çağatay olduğunu ve hırsızlıktan sonra Kuştepe Mahallesine giderek tanımadıkları bir kişiden telefon karşılığında uyuşturucu aldıklarını söyledi.

Hırsızlardan diğerinin yakalanma çalışmaları devam ederken hırsızların olaydan kısa bir güvenlik kamerasına yakalandığı anların görüntüleri ortaya çıktı.


Son Güncelleme: 20.06.2021 23:05
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulSoygun
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