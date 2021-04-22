İlginç hırsızlık olayı! Marketten ayçiçek yağı çaldı

’da gerçekleşen ilginçolayında edinilen bilgilere göre Çarşamba İlçesinde Sungurlu mahallesinde bulunan bir markette müşteri olarak giren 74 yaşındaki E.K adlı bir kişi marketten 2 tane 5 litrelik Ayçiçek yağını alarak ücret ödemeden kasadan geçerek çıktı. Olayı fark eden maket sahibi hemen durumu polise haber vererek yağları ücret ödemeden alan 74 yaşındaki E.K’yı polise teslim etti. Olay ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başladı.