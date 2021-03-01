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İlginç hırsızlık olayı İstanbul'da yaşandı! Çekçek ile çaldılar

Pendik’te sokağa çıkma kısıtlamasında yaşanan ilginç hırsızlık olayında iki çekçekçi tarafından bir işyerine ait yüzlerce kilo ağırlığındaki soba bir kaç dakika içerisinde çalındı. Gerçekleşen hırsızlık olayı çevre kameralar tarafından anbean kaydedildi.

01 Mart 2021 Pazartesi 13:26
İlginç hırsızlık olayı İstanbul'da yaşandı! Çekçek ile çaldılar
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Kısıtlama saatlerinde  Pendik'te bir kafede gece saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre cadde üzerindeki  bir işyerine ait olan soba dükkanın önünden geçen iki çekçekçi tarafından çalındı. İki çekçekçi gece bekçiliği yapan kişinin namaz gitmesini fırsat bildiler. Geçtikleri işyerinin önünde bulunan yüzlerce kilo ağırlığındaki sobayı çalmak için harekete geçen iki şüpheli ilk önce çevreyi kontrol ederek kimsenin olmadığından emin oldular sonra yanlarındaki çekçek arabasına yükledikleri sobayı alarak hızlıca oradan ayrıldılar. Yürüyerek bölgeden uzaklaşan iki şüpheli işyerinin kamerasına yalandılar. Yaşanan hırsızlık olayı anbean kaydedildi.

5 kişi zor kaldırdığımız sobayı 2 kişi çaldı

Gerçekleşen hırsızlık olayı sonrasında konuşan işyeri sahibi Abdullah Güneyli hafta sonu kısıtlaması nedeniyle işyerinin erken kapatıldığını işyerinde çalışan bekçinin namaz kılmak için dükkanın önünden ayrılmasıyla bu durumu fırsata çeviren iki kişi bizim 5 kişi zor kaldırdığı sobayı çekçek arabasına koyup götürdüğünü söyledi. Çalınan sobanın maddi fiyatının yüksek olduğunu ekledi. Olayda suçlarının bulunduğunu söyleyen işyeri sahibi sobayı dışarıda bırakmamaları gerektiğini ve sobanın değerinin 6 bin 500 civarında olduğunu anlattı.



Son Güncelleme: 01.03.2021 13:26
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Anahtar Kelimeler:
PendikHırsızlık
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