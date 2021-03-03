İlginç dolandırıcılık olayı !Kocan cinayet işledi' diyerek dolandırdılar

Edinilen bilgilere göre Sivas’ın Yenikarahisar köyünde oturan 62 yaşındaki Nergis Kösedağ'ı telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini jandarma olarak tanıttı. Şüpheliler kadına kocasının Ulaş ilçesinde bir kadını öldürüldüğünü işlenen cinayet yerinde eşinin kimlik kartının bulunduğunu ve eşini kurtarmak istiyorsa evdeki ziynet eşyası, para ne varsa vermesi gerektiğini söylediler.

45 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK

Nergis Kösedağ’ı dolandırıcılardan biri telefonda oyalarken diğeri de evine giderek kadının yaklaşık 45 bin lira değerindeki 3 altın bileziği kadından aldı.

BİRİ OYALADI DİĞERİ ALTINLARI ALDI

Yaşanan bu olay sonrasında kadının eşi bir süre sonra eve geldiğinde dolandırıldığını anlayıp hemen jandarma ekiplerine şikâyette bulundu. Jandarma ekipleri yaşanan olay ile ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Nergis Kösedağ, yaşadığı olay ile ilgili arayan kişilerin eşini jandarma karakoluna götüreceklerini telefonda eşiyle konuşmak istediğinde konuşturmadıklarını ve kendisini oyaladıklarını anlattı. Arayan şüphelilerin evde para olup olmadığını sorduklarını ve eve jandarma göndereceklerini anlattı. Daha sonra kendisinin jandarma olduğunu söyleyen bir kişinin eve geldiğini ekledi. Eve gelen kişinin spor kıyafet giydiğini başında şapkası olduğunu söyledi.

GERÇEK KOCASI EVE GELİNCE ANLAŞILDI

Süleyman Kösedağ eve geldiğinde eşinin dolandırıldığını anladıklarını ve jandarmaya suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Suçluların hemen bulunmasını isteyen aile mağdur olduklarını ve kimsenin bu tarz uzaklara düşmemesini istedi.

