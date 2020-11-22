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İlçe devlet hastanesinde korkutan gelişme! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Osmaniye'de korkutan gelişme! Osmaniye Kadirli'de , Kadirli Devlet Hastanesinde görev yapan toplamda 50 sağlık personelinin Covid-19 testi pozitif çıktığı açıklandı.

22 Kasım 2020 Pazar 22:17
İlçe devlet hastanesinde korkutan gelişme! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı
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Osmaniye’de korkutan bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesinde çalışan personele yapılan testlerde son 3 günde doktor, hemşire, otomasyon, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu elliye yakın sağlık personelinde korona-virüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Korona- virüse yakalanan sağlık çalışanları hemen karantinaya alınırken personelin temaslı olduğu kişiler içinde filyasyon çalışması başlatıldı. 


Yaşanan bu korkutan gelişme sonrasında hastanede bulunan diğer personellere de testlerin yapılmasına devam ediliyor. Tedavi alınan personelden şimdiye kadar kötü haber gelmez iken virüse yakalanan sağlık personelin sayısında artış olmasından edişe duyuluyor.



Son Güncelleme: 22.11.2020 22:17
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Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeSağlık çalışanı
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