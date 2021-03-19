İl Milli Eğitim Müdürü açıkladı! 5 öğretmenimizi korona virüs sebebiyle kaybettik

Korona virüs vaka sayıları tüm tedbir ve kısıtlamalara rağmen artmaya devam ediyor. Özellikle Karadeniz bölgesindeki iller vaka sayısında uzun süredir alarmda.

Özellikle doğu Trabzon korona virüs vakaları son günlerde rekor düzeyde arttı ve Bakanlık tarafından açıklanan tabloya göre kentte 100 bindeki vaka oranı 222'yi aştı.

'5 öğretmenimizi kaybettik'

Konuyla ilgili olaran önemli açıklama yapan Trabzon Milli Eğitim İl Müdürü, korona virüs hastalığı sebebiyle kent genelinde 5 öğretmenin hayatını kaybettiğini ve şu anda 11 okulun karantinada olduğunu ifade etti. Aktaş, hayatını kaybeden öğretmenlerimiz için derin bir üzüntü duyduğunu söyledi.

'70 öğretmen karantinada'

Öğretmenlerde içinde ki vaka durumunu yakından takip ettiklerini söyleyen Aktaş, kent genelinde toplamda 12 bin öğretmenin görev yaptığını, 45 öğretmenin hastalık sebebiyle tedavi gördüğünü ve 70 öğretmeninde temaslı-riskli olduğu için karantinada olduğunu açıkladı.