İl dışından Kars İline gelen vatandaşlar evlerinde 10 gün süre izole edilecekler

Alınan son karar ile vakaların azaltılması için başlayan 17 günlük tam kapanma kapsamında Kars Valiliği tarafından yapılan açıklama ile 17 Mayısıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde Kars ili genelinde bazı önlemler alındı.

Alınan kararlar kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve İzmit gibi büyükşehirlerden Kars’a gelen ve kapanma süresinin burada geçirmek isteyenlerin İle girişlerinden itibaren evlerinde kendilerini 10 gün boyunca izole etmelerini istendi. Bu süre zarfında hiçbir şekilde ev ziyaretlerinde bulunulmaması konusunda karar alındı. Bu durumun sağlanması amacıyla köy muhtarı ve kolluk kuvvetleri tarafından denetiminin sağlanması konusunda karar verildi.

Öte yandan alınan bu kararlara uymayanları ve ihlal edenlere 860 lira ile 3 bin 469 lira arasında idari ceza uygulanacağı kaydedildi

