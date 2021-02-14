İkna yöntemiyle teslim olan kadın terörist Bursa'ya getirildi!

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Yıldırım’da yaşayan bir bireyin, 2017 senesinde 19 yaşındayken PKK terör örgütüne katıldığını tespit ettiler. Ekipler, kızın ailesine ulaşıp ikna çalışmalarında yardımcı olmalarını istediler.

Irak’tan Bursa’ya getirdiler

Ailesi ile beraber kadın terörist ile iletişim kuran ekipler, teslim olması için kadın teröristi ikna ettiler. Bu durum sonrasında 23 yaşındaki kadın terörist PKK’dan kaçarak Irak’a gitti. Silahı ve teçhizatı olmadan güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist, TEM ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün kurduğu özel bir ekip tarafından gözaltına alınıp Bursa’ya getirildi.

Ailesi ile görüştü

Teslim olan terörist, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nde ailesi ile görüştü. Emniyette ki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen kadın teröristin savcılıktaki sorgusu halen sürüyor.

“Devletimden Allah razı olsun”

Teslim olan kadın teröristin annesi, “Devletimden Allah razı olsun. PKK kahrolsun. Devletim gecesini gündüzüne kattı, gündüzünü gecesine kattı beni kızıma kavuşturdu” ifadeleri ile, polis ekiplerine teşekkürlerini sundu.