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İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi teknikeri ne kadar maaş alıyor?

İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri, iklimlendirme ve soğutma sistemleri ile konfor amacına yönelik olarak iklimlendirme sistemlerini kuran, maliyet hesaplama işlemlerini yapan ve gerektiği zaman da bakım ve onarım işlerini de yapan kişidir. Peki iklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri olarak çalışan bir kişi ne kadar maaş alıyor? İşte detaylar…

20 Kasım 2021 Cumartesi 02:00
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi teknikeri ne kadar maaş alıyor?
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İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri ne iş yapar? İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri ne kadar maaş alıyor? İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri olarak çalışmak için hangi okul ya da bölümden mezun olmak gerekiyor? İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri olmak için hangi belgelere sahip olmak gerekmektedir? Sorularının cevaplarını siz değerli okuyucularımız için araştırdık ve haberimizde yer verdik. İşte konuya dair tüm merak edilenler..

İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri ne demektir?

İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri; çeşitli sayıda bulunan gıda ürünleri ile sanayi ürünlerinin aynı ortamda özelliklerini kaybetmeden saklanması ve işlenmesi amacı ile, endüstriyel iklimlendirme sistemleri ve soğutma sistemleri ile konfor amacına yönelik olarak iklimlendirme sistemlerini kuran, maliyet hesaplama işlemini yapan ve gerektiği zaman da bakım ve onarım işlerini yapan kişi olarak tanımlanmaktadır.

İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri ne kadar maaş almaktadır?

İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri olarak çalışan bir kişinin aylık olarak ortalama almış olduğu maaş miktarı tam olarak 3.460 TL ‘dir. İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri olarak çalışan bir kişinin almış olduğu aylık en düşük maaş miktarı ise 2.826 TL ‘dir. Ayrıca İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri olarak çalışan bir kişinin aylık olarak almış olduğu en yüksek maaş miktarı ise 5.350 TL ‘dir. Sizde yukarıda söz ettiğimiz maaş miktarları arasında bir gelire sahip olmak istiyorsanız eğer İŞKUR İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri adlı iş ilanlarına bakabilirsiniz ve https://www.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden de size en uygun olan iş ilanına başvuru yaparak bu yönde kariyer planlamanızı en doğru ve en kolay bir şekilde yönlendirebilirsiniz.

İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri olarak çalışmak için hangi bölüm ya da okuldan mezun olmak gerekmektedir?

İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri olarak çalışmak için gerekli olan en düşük eğitim seviyesi önlisanstır.

İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri olarak çalışan bir kişinin görev yükü nedir?

İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri olarak çalışan bir kişi; bağlı olduğu işetmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları en etkin bir biçimde kullanarak ilk önce işçi sağlığı daha sonra da iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğinin gerekli kıldığı verimlilik ile kalite gereklerine en uygun bir biçimde olacak şekilde;

  • Çeşitli sayıda ki tarımsal ürün ve endüstriyel ürünlerin saklanması için en uygun olan sıcaklık düzeyi ile nem düzeyini ve saklama sürelerini inceleme
  • İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin kurulacağı mekanlar ile 100 m2 ‘ye kadar olan tesisler için projelerin hazırlama işlemlerini yapmak
  • Soğutma sistemleri, iklimlendirme sistemleri ve havalandırma sistemlerinin tasarı işlerini yapmak, uygun elemanları seçmek ve maliyet hesaplaması yapmak
  • Sistemi kurmak ve devreye sokmak
  • Kurulmuş olan iklimlendirme ve soğutma sistemlerinde uygun olan periyodik bakım işlerini yapmak
  • Her türlü soğutucu ve iklimlendirici olan tesisatın bakım işleri ile onarım işlerini yapmak ve benzer olan görev ile işlemleri yerine getirmek ile sorumludur.

İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri hangi meslek ana grubu içinde yer alıyor?

İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri olarak çalışan bir kişi ‘’ teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları ‘’ adlı meslek ana grubu içerisinde yer almaktadır.

İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri hangi alt ana grubunda sınıflandırılır?

İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri olarak çalışan bir kişi ‘’ bilim ve mühendislik ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları ‘’ alt ana grubu içinde sınıflandırılmaktadır.

İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri olarak görev yapan bir kişi hangi meslek grubuna aittir?

İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri olarak çalışan bir kişi ‘’ fizik ve mühendislik bilimleri teknisyenleri ‘’ adlı meslek grubuna dahildir.

İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri hangi meslek birim grubu içinde yer alır?

İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri olarak hizmet veren bir kişi ‘’ makine mühendisliği teknisyenleri ‘’ meslek birim grubu içinde yer almaktadır.

İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri hangi meslek koduna dahildir?

İklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri olarak çalışan bir kişi Türk Meslekler sözlüğü içinde daha önceden belirlenmiş olan 3115.12 sayılı meslek koduna dahil edilmektedir.


Son Güncelleme: 20.11.2021 02:00
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