İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına sosyal medya hesabından yalvardı
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına...
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...

İkizlerin parmak izleri farklı mıdır, neden farklıdır?

İkizlerin parmak izlerinin aynı olup olmadığı her zaman merak edilen konulardan bir tanesidir. Pek çok kişi, İkizlerin parmak izleri farklı mıdır, neden farklıdır? sorularını araştırmaktadır.

07 Nisan 2021 Çarşamba 04:30
İkizlerin parmak izleri farklı mıdır, neden farklıdır?
Takip Et:

İkiz dünyaya gelen çocukların fiziksel ve karakter özellikleri birbirine benzediği kesin olarak bilinirken ikizlerin parmak izlerinin aynı olup olmadığı merak ediliyor. Pek çok kişi ikiz dünyaya gelen bebeklerin parmak izlerinin benzerlik durumlarını araştırıyor.

İkizlerin parmak izleri birbirinden farklı olmasına rağmen pek çok kişi parmak izlerinin aynı olduğuna inanmaktadır.

İkizlik türleri

2 tür ikizlik durumu vardır. Bunlar tek yumurta ve çift yumurta ikizleridir.

Tek yumurta ikizleri iki farklı spermin bölünen yumurtayı döllemesi ile ortaya çıkar ve bu tip ikizler birbirinin tıpatıp aynısı olurlar. Çift yumurta ikizleri ise iki yumurtanın iki farklı sperm tarafından döllenmesi ile oluşmaktadır.

Parmak izlerinin oluşması sadece genetik düzen ile alakalı değildir. Parmak izlerin ayrıca rahim ve çevre faktörlerine göre de şekillenmektedir.

İkizlerin aynı parmak izine sahip olma olasılıkları?

Tek yumurta ikizlerinde bu oran neredeyse sıfırdır. Yapılan araştırma ve bilimsel deneyler sonucunda tek yumurta ikizlerinin aynı parmak izine sahip olacağı konusunda bulgulara rastlanmamıştır.

Parmak izin nasıl oluşmaktadır?

Parmak izi bebeğin anne rahminde ki 13 ve 19. Haftaları arasında oluşmaktadır. DNA tarafından belirlenen parmak izleri çevresel faktörler ve fetal parmak izleri genetik kodlamaları aynı olan tek yumurta ikizlerinin parmak izlerinin farklı olmasına neden olur. Parmak izlerinin farklı olmasını sağlayan faktörler;

  • Rahmin beslenmesi,
  • Kan akışı,
  • Tansiyon
  • Rahim içerisinde ki bebeğin pozisyonu
  • Parmak büyüme oranı

 



Son Güncelleme: 07.04.2021 04:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İKİZLERParmak IziFarklı MıNeden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pepsi kodları – Nisan 2021 kullanılmamış pepsi kodu
Pepsi kodları – Nisan 2021 kullanılmamış pepsi kodu
Müge Anlı akülü tekerlekli sandalye başvurusu nasıl yapılır? Müge Anlı tekerlekli sandalye yardımı 2021
Müge Anlı akülü tekerlekli sandalye başvurusu nasıl yapılır? Müge Anlı tekerlekli sandalye yardımı 2021
Ramazanda ilk sahur ne zaman, sahura hangi gün kalkacağız?
Ramazanda ilk sahur ne zaman, sahura hangi gün kalkacağız?
Barın Katliamı nedir? Barın katliamı ne zaman, kim tarafından yapılmıştır?
Barın Katliamı nedir? Barın katliamı ne zaman, kim tarafından yapılmıştır?
7 Nisan Dünya Sağlık Günü mesajları
7 Nisan Dünya Sağlık Günü mesajları
Trafik şikayet whatsapp ihbar hattı 2021
Trafik şikayet whatsapp ihbar hattı 2021

Popüler Haberler

İkizlerin parmak izleri farklı mıdır, neden farklıdır?
Çalışan annelerin ne gibi haklar var? 2021
2021 ÖTV indirimi var mı? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır araçlar ne zaman gelecek?
120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı 7 Nisan 2021
KOSGEB düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları neler? Nisan 2021 devlet destekli krediler ve şartları
Engelliler İçin Verilen Maddi ve Sosyal Yardımlar Nisan 2021
Subay-Yedek Subay nasıl olunur? 2021 Subaylık başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Garanti BBVA 10.000 TL Nisan 2021 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2021 Vakıfbank emekli promosyon şartları
Acil destek kredisine nasıl başvuru yapılır? 2021
Çocuktan Al Haberi yeni bölüm, son bölüm izle Show TV 21 Mart 2021 Cumartesi - Çocuktan Al Haberi 188. bölüm canlı izle
Altın ne kadar oldu? 7 Nisan 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 7 Nisan 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Toki konut kredisi veriyor mu? Toki sosyal konutları için kredi veren bankalar 2021
Son Yaz dizisi Naz’ı kim canlandırıyor? Yasemin Yazıcı'nın biyografisi
Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız karakterini kim canlandırıyor? Rabia Kaya kimdir?
Güz Masalı dizisi konusu nedir? Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek?
Facebook bilgilerim ve verilerim sızdırıldı mı? Verilerim sızdırılmış, ne yapmalıyım? Facebook bilgilerim güvende mi? Tek tıkla öğrenin
Pepsi 2,5 Litre şişe kapaklarında boş yok! Pepsi bedava internet kampanyası başladı!
Emanet dizisi Cansu kimdir? Gerçek adı ne? Rüya Coriç oynadığı diziler
Ek hesap nedir, esnek hesap faiz oranları ne kadardır? 7 Nisan 2021 Çarşamba Banka ek hesap faiz oranları hesaplama nasıl yapılır?
Diş ipi kullanımı nasıl olmalıdır, ne zamanlar kullanılmalıdır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.