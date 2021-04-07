İkizlerin parmak izleri farklı mıdır, neden farklıdır?

İkiz dünyaya gelen çocukların fiziksel ve karakter özellikleri birbirine benzediği kesin olarak bilinirken ikizlerin parmak izlerinin aynı olup olmadığı merak ediliyor. Pek çok kişi ikiz dünyaya gelen bebeklerin parmak izlerinin benzerlik durumlarını araştırıyor.

İkizlerin parmak izleri birbirinden farklı olmasına rağmen pek çok kişi parmak izlerinin aynı olduğuna inanmaktadır.

İkizlik türleri

2 tür ikizlik durumu vardır. Bunlar tek yumurta ve çift yumurta ikizleridir.

Tek yumurta ikizleri iki farklı spermin bölünen yumurtayı döllemesi ile ortaya çıkar ve bu tip ikizler birbirinin tıpatıp aynısı olurlar. Çift yumurta ikizleri ise iki yumurtanın iki farklı sperm tarafından döllenmesi ile oluşmaktadır.

Parmak izlerinin oluşması sadece genetik düzen ile alakalı değildir. Parmak izlerin ayrıca rahim ve çevre faktörlerine göre de şekillenmektedir.

İkizlerin aynı parmak izine sahip olma olasılıkları?

Tek yumurta ikizlerinde bu oran neredeyse sıfırdır. Yapılan araştırma ve bilimsel deneyler sonucunda tek yumurta ikizlerinin aynı parmak izine sahip olacağı konusunda bulgulara rastlanmamıştır.

Parmak izin nasıl oluşmaktadır?

Parmak izi bebeğin anne rahminde ki 13 ve 19. Haftaları arasında oluşmaktadır. DNA tarafından belirlenen parmak izleri çevresel faktörler ve fetal parmak izleri genetik kodlamaları aynı olan tek yumurta ikizlerinin parmak izlerinin farklı olmasına neden olur. Parmak izlerinin farklı olmasını sağlayan faktörler;