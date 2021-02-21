İkizler burcu haftalık burç yorumu 22 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021

İkizler burcu haftalık burç yorumu 22-28 Şubat 2021

Gergin enerjiye sahip ikiz burçları bu hafta enerjilerini iyi kullanmak için çalışmalar yapacak. Yeni işler deneyimleme ve farklı sıradan tanışma istekleriyle karşımıza çıkanburcu hayatında önemli adımlara yer atacak. İyi şeyleri sezecek olan ikizler burcu bu hafta beklenti ve heyecan içerisinde olacak. Özgür ruhlu ikizler aşk hayatında açık fikirli olmalı ve istenilen arzulardan yararlanma şansı yakalayabilecek