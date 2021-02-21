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İkizler burcu haftalık burç yorumu 22 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021

Haftalık ikizler burcu yorumunda bu hafta ikizler burcuna sahip olan kadın ve erkek ikizleri nasıl bir hafta geçirecek? Her hafta duygu değişimlerinde farklılık gösteren burçlarda bu hafta ikizler burçlarını neler bekliyor? Haftalık olarak yapılan burç yorumlarında 22 Şubat- 28 Şubat 2021 ikizler burcu yorumu sizlerle

21 Şubat 2021 Pazar 00:29
İkizler burcu haftalık burç yorumu 22 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021
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İkizler burcu haftalık burç yorumu 22-28 Şubat 2021

Gergin enerjiye sahip ikiz burçları bu hafta enerjilerini iyi kullanmak için çalışmalar yapacak. Yeni işler deneyimleme ve farklı sıradan tanışma istekleriyle karşımıza çıkan ikizler burcu hayatında önemli adımlara yer atacak. İyi şeyleri sezecek olan ikizler burcu bu hafta beklenti ve heyecan içerisinde olacak. Özgür ruhlu ikizler aşk hayatında açık fikirli olmalı ve istenilen arzulardan yararlanma şansı yakalayabilecek



Son Güncelleme: 21.02.2021 00:29
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