İkindi namazı nasıl kılınır?

Müslümanların ibatlerindendinin direği kabul edilirken, haberimizde İkindi namazını konu alacağız. “Dinin başı İslam (Kelime-i şehadet getirerek Allah’a teslim olmak), direği ise namazdır.” (Tirmizî, Îmân, 8; İbn Hanbel, V, 231)

İkindi namazı şu şekildedir; dördü sünnet, dördü farz olmak üzere toplam sekiz rekâttan oluşur.

Önce dört sünneti, sonra dört farzı kılınır.

İkindi Namazının Sünnetinin Birinci Rekât şu şekilde kılınır;

“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ikindi namazının sünnetini kılmaya” diyerek niyete girilir. “Allâhu Ekber” diye iftitah tekbiri alıp eller kavuşturulur. Ayakta sırayla; Sübhâneke, Eûzü Besmele, Fâtiha ve istenilen sure okunurak başlanır. “Allâhu Ekber” diyerek rükûa gidilir ve üç defa “Sübhâne Rabbiye'lazim'' diye “Semiallâhü limen hamideh” diye ayağa kalkılır ve ayakta iken “Rabbenâ leke’lhamd” söylenir. “Allâhu Ekber” diye secdeye gidilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” deniz. “Allâhu Ekber” diye secdeden kalkarak oturulur. Ardından “Allâhu Ekber” diye ikinci kez secdeye gidilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” söylenir. “Allâhu Ekber” diye ayağa (ikinci rekâta) kalkarak ve eller kavuşturulur.

İkinci Rekatı ise şu şekilde kılınır;

Ayakta sırayla; Besmele, Fâtiha ve istenilen sure okunarak başlanır. “Allâhu Ekber” diye rükûa gidilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lazîm” söylenir. “Semiallâhü limen hamideh” diye ayağa kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’lhamd” okunur. “Allâhu Ekber” diye secdeye gidilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” denir. “Allâhu Ekber” diye secdeden kalkılıp oturulur. Ardından “Allâhu Ekber” diye ikinci kez secdeye gidilir ve üç defa “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” okunulur. “Allâhu Ekber” diye oturulur. Oturuşta sırayla; Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik söylenir. “Allâhu Ekber” diye ayağa (üçüncü rekâta) kalkılır ve eller kavuşturulur.

Üçüncü Rekât ise şu şekilde;

Ayakta sırayla; Sübhâneke, Eûzü Besmele, Fâtiha ve istenilen sure söylenir. “Allâhu Ekber” diye rükûa gidilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lazîm” söylenilir. “Semiallâhü limen hamideh” diye ayağa kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’lhamd” okunulur. “Allâhu Ekber” diye secdeye gidilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” okunur. “Allâhu Ekber” diye secdeden kalkılıp oturulur. Ardından “Allâhu Ekber” diye ikinci kez secdeye gidilir ve üç defa “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” okunulur. “Allâhu Ekber” diye ayağa (dördüncü rekâta) kalkılır ve eller kavuşturulur.

Dördüncü Rekât ise şöyledir;

Ayakta sırayla; Besmele, Fâtiha ve istenilen bir sure söylenir. “Allâhu Ekber” diye rükûa gidilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lazîm” söylenir. “Semiallâhü limen hamideh” diye ayağa kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’lhamd” okunur. “Allâhu Ekber” diye secdeye gidilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” denir. “Allâhu Ekber” diye secdeden kalkılıp oturulur. Ardından “Allâhu Ekber” diye ikinci kez secdeye gidilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” söylenir. “Allâhu Ekber” diye oturulur. Oturuşta sırayla; Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik, Rabbenâ Âtinâ… duaları edilir. Başı sağ tarafa döndürerek, “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh” söylenir. Sonra da başı sol tarafa çevirerek, “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh” söylenir.

Öğle namazının dört rekât ilk sünneti ve ikindi namazının dört rekât sünneti arasındaki fark şudur; Öğlenin ilk sünneti, “Sünneti Müekkede”dir. Bunun ikinci rekâtındaki oturuşta sadece Ettehiyyâtü okunarak ve üçüncü rekâta kalkılınca Besmele ile Fâtiha ve bir sure okunur. İkindinin ilk sünneti, “Sünneti Gayri Müekkede”dir. Bunun ikinci rekâtındaki oturuşta, Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli ve Allâhümme Bârik okunur, üçüncü rekâta kalkınca önce Sübhâneke okunur, sonra Eûzü Besmele ile Fâtiha ve sure okunur.

İkindi Namazının Farzının Kılınışı ise..

İkindinin farzı da öğlenin farzı gibidir. Ancak niyeti değişiktir.

İkamet getirilir (erkekler için) “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ikindi namazının farzını kılmaya” diyerek niyet edilir. “Allâhu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınıp eller bağlanır ve öğlenin farzı gibi kılınır.

İkindi namazı Kur'an-ı Kerim'de geçen tek namazdır. Vaktine uyulması gerektiği emredilen tek namazdır. Çünkü işlerin en yoğun olduğu zamana denk gelir, o an her şeyi terk ederek Allah'ın huzuruna yönelmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu yüzdendir ki; “Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın, huşû içinde Allah’ın huzurunda durun.” (Bakara Sûresi, 2/238)