ikinci el eşyaları bağışlayabileceğiniz 10 kurum

Elinizdeki fazla eşyaları bağışlamak istediğiniz takdirde bunu yapabileceğiniz 10 tane bilinen kurum vardır. İşte bu kurumlar…

Belediyeler

Çoğu belediye ikinci el eşyaların bağışını kabul etmektedir. Bağış yapacağınız zaman kolaylıkla bulunduğunuz ilçenin Belediye Başkanlığının web sayfası üzerinden ilgili kurumun iletişim bilgilerini alarak ya da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının iletişim bilgilerini öğrenerek işlem yapabilirsiniz. İlgili kuruma ulaştıktan sonra vermek istediğiniz eşyaların kaydı yapılmaktadır ve randevu oluşturulmaktadır. Bunun ardından belediyeden yetkili arkadaşlar evinize gelerek eşyaları almaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olarak çoğu il de ve ilçe de aynı uygulama yapılmaktadır. Öncelikle ilçe belediyesine başvurmalısınız eğer oradan yardımcı olamazlar ise il belediyesine başvurabilirsiniz.

Belediye kumbaraları

Yaşadığınız yerde belediyelerin çoğu belli noktalara büyük kumbaralar bırakmaktadır. Bunlar aracılığı ile kullanmadığınız giysi, ayakkabı gibi eşyaları oraya bırakarak ihtiyacı olan kişilere ulaştırılmasına aracılık edebilirsiniz. Bu kumbaraların nerelerde olduğunu belediyelerin intenet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Lösev

Kullanılabilecek durumdaki ikinci el beyaz eşya, mobilya, giysi, ayakkabı gibi eşyaları Lösev’de almaktadır. Elinizde fazladan bulunan temiz ve kullanılacak durumdaki giysi ve ayakkabıları bizzat kendiniz kuruma götürebilirsiniz. Ankara için büyük eşyaları almaları için kurum yetkilileri adresinize gelip eşyaları almaktadır. Başka şehirlerden ise kişi kendi imkanları ile göndermektedir. Bu konu ile alakalı detaylı bilgi için adresi kullanabilirsiniz. https://www.losev.org.tr/v6/sayfa/2--el-esya-bagis-kilavuzu-19

Darülaceza Başkanlığı

İkinci el eşyaları bu kurumda kabul etmektedir. Yalnız Darülaceza sadece mobilya, beyaz eşya, bilgisayar, küçük ev aletleri gibi eşyaları kabul etmektedir. Bu konu ile alakalı başkanlığın intenet sitesini ziyaret edebilirsiniz. İletişim ve bilgi için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz.

https://www.darulaceze.gov.tr/IkinciElBagisRehberi/Detail

Türkiye Yardımseverler Deneği

Bu denek 1928 senesinden beri faaliyet göstermektedir. Türkiye Yardımseverler Deneği çoğu il ve ilçede hizmet vermektedir. Bu denek ikinci el giysi, kitap, kırtasiye, ev eşyası bağışı kabul etmekte ve bunları ihtiyacı olan kişilere ulaştırmaktadır. Detaylı bilgi ve iletişim için linki kullanabilirsiniz.

http://www.tysd.org.tr/bagis-ve-yardimlar/

Türkiye Sakatlar Deneği

Bu denek, ikinci el kıyafet bağışlarını kabul etmektedir. İyi ve kullanılabilir haldeki kıyafet ve ayakkabıları bu kuruma bağışlayabilirsiniz. Gönderdiğiniz bu kıyafet ve ayakkabılar ihtiyacı olan engelli üyelere ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi ve iletişim için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği

Bu denek, çoğu il ve ilçede kurmuş olduğu ikinci el eşya mağazası projesi ile çocuklara ve gençlere burs desteği vermektedir. Kişilerin bağışladığı giysileri buradan satarak gelen gelir ile ihtiyacı olanlara burs veriyor. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz.

https://www.cydd.org.tr/

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

Bu vakfa kullanılacak durumda olan ikinci el eşya ve giysilerinizi bağışlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra deneğin Oyuncak Kütüphanesi projesi vardır. Kadın ve Çocuk Merkezlerine evinizde kullanılmayan oyuncakları bağışlayabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz.

https://www.kedv.org.tr/esya-bagisi-yapin

Türk Kızılayı

Türk Kızılay tarafından farklı konumlara giysi kutuları yerleştirilmiştir. Kullanılacak durumda olan giysilerinizi bu kutuya bırakabilirsiniz. Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://giysikutusu.kizilay.org.tr/lokasyon.html

Sevgi Mağazası

Sevgi Mağazası İstanbul’da faaliyet göstermektedir. Tam adı Sevgi Mağazası ve Dayanışma Deneği olan bu yere ikinci el giysi, beyaz eşya, mobilya bağışı yapabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.

https://www.sevgimagazasi.org/

Yukarıda bahsedilen deneklere elinizde fazladan bulunan ikinci el eşyaları, kullanılabilir durumdaki kıyafet ve ayakkabıları bağışlayabilirsiniz. Bağışlarınız kurumlar aracılığı ile ihtiyaç sahibi olan kişilere ulaştırılmaktadır. Her kurumun kendi resmi intenet sitesinde bağış işlemini nereden ve nasıl yapacağınız bilgisine ulaşabilirsiniz. Yukarıda belirtilen neredeyse her kurum tüm ikinci el eşyaları, kullanılabilir kıyafet ve ayakkabıları bağış olarak kabul etmektedir. Kullanmadığınız ürünleri, giymediğiniz kıyafet ve ayakkabıları bağışladığınız takdirde ihtiyacı olan kimselere kurum tarafından bu eşyalar iletilecektir. Yukarıda belirtilen linkler aracılığı ile daha da detaylı bilgiler alabilirsiniz. İletişim adresi ve telefon numaralarına da linkler aracılığı ile ulaşabilirsiniz.