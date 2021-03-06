İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

ikinci el eşyaları bağışlayabileceğiniz 10 kurum

Evinizde bulunan ve kullanmadığınız beyaz eşya, mobilya, halı, perde gibi ikinci el eşyaları bazı kurumlara bağışlayabilirsiniz. Bu kurumlar aracılığı ile ihtiyacı olan kişiler yararlanabilecektir. Bunların yanı sıra kullanmadığınız kenarda duran kıyafetleri de bağışlayabilirsiniz. İşte detaylar...

06 Mart 2021 Cumartesi 17:29
ikinci el eşyaları bağışlayabileceğiniz 10 kurum
Takip Et:

Elinizdeki fazla eşyaları bağışlamak istediğiniz takdirde bunu yapabileceğiniz 10 tane bilinen kurum vardır. İşte bu kurumlar…

  1. Belediyeler

Çoğu belediye ikinci el eşyaların bağışını kabul etmektedir. Bağış yapacağınız zaman kolaylıkla bulunduğunuz ilçenin Belediye Başkanlığının web sayfası üzerinden ilgili kurumun iletişim bilgilerini alarak ya da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının iletişim bilgilerini öğrenerek işlem yapabilirsiniz. İlgili kuruma ulaştıktan sonra vermek istediğiniz eşyaların kaydı yapılmaktadır ve randevu oluşturulmaktadır. Bunun ardından belediyeden yetkili arkadaşlar evinize gelerek eşyaları almaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olarak çoğu il de ve ilçe de aynı uygulama yapılmaktadır. Öncelikle ilçe belediyesine başvurmalısınız eğer oradan yardımcı olamazlar ise il belediyesine başvurabilirsiniz.

  1. Belediye kumbaraları

Yaşadığınız yerde belediyelerin çoğu belli noktalara büyük kumbaralar bırakmaktadır. Bunlar aracılığı ile kullanmadığınız giysi, ayakkabı gibi eşyaları oraya bırakarak ihtiyacı olan kişilere ulaştırılmasına aracılık edebilirsiniz. Bu kumbaraların nerelerde olduğunu belediyelerin intenet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

  1. Lösev

Kullanılabilecek durumdaki ikinci el beyaz eşya, mobilya, giysi, ayakkabı gibi eşyaları Lösev’de almaktadır. Elinizde fazladan bulunan temiz ve kullanılacak durumdaki giysi ve ayakkabıları bizzat kendiniz kuruma götürebilirsiniz. Ankara için büyük eşyaları almaları için kurum yetkilileri adresinize gelip eşyaları almaktadır. Başka şehirlerden ise kişi kendi imkanları ile göndermektedir. Bu konu ile alakalı detaylı bilgi için adresi kullanabilirsiniz.  https://www.losev.org.tr/v6/sayfa/2--el-esya-bagis-kilavuzu-19

  1. Darülaceza Başkanlığı

İkinci el eşyaları bu kurumda kabul etmektedir. Yalnız Darülaceza sadece mobilya, beyaz eşya, bilgisayar, küçük ev aletleri gibi eşyaları kabul etmektedir. Bu konu ile alakalı başkanlığın intenet sitesini ziyaret edebilirsiniz. İletişim ve bilgi için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz.

https://www.darulaceze.gov.tr/IkinciElBagisRehberi/Detail

  1. Türkiye Yardımseverler Deneği

Bu denek 1928 senesinden beri faaliyet göstermektedir. Türkiye Yardımseverler Deneği çoğu il ve ilçede hizmet vermektedir. Bu denek ikinci el giysi, kitap, kırtasiye, ev eşyası bağışı kabul etmekte ve bunları ihtiyacı olan kişilere ulaştırmaktadır. Detaylı bilgi ve iletişim için linki kullanabilirsiniz.

http://www.tysd.org.tr/bagis-ve-yardimlar/

  1. Türkiye Sakatlar Deneği

Bu denek, ikinci el kıyafet bağışlarını kabul etmektedir. İyi ve kullanılabilir haldeki kıyafet ve ayakkabıları bu kuruma bağışlayabilirsiniz. Gönderdiğiniz bu kıyafet ve ayakkabılar ihtiyacı olan engelli üyelere ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi ve iletişim için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.tsd.org.tr/hizmet/giysi-yardimi/8

  1. Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği

Bu denek, çoğu il ve ilçede kurmuş olduğu ikinci el eşya mağazası projesi ile çocuklara ve gençlere burs desteği vermektedir. Kişilerin bağışladığı giysileri buradan satarak gelen gelir ile ihtiyacı olanlara burs veriyor. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz.

https://www.cydd.org.tr/

  1. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

Bu vakfa kullanılacak durumda olan ikinci el eşya ve giysilerinizi bağışlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra deneğin Oyuncak Kütüphanesi projesi vardır. Kadın ve Çocuk Merkezlerine evinizde kullanılmayan oyuncakları bağışlayabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz.

https://www.kedv.org.tr/esya-bagisi-yapin

  1. Türk Kızılayı

Türk Kızılay tarafından farklı konumlara giysi kutuları yerleştirilmiştir. Kullanılacak durumda olan giysilerinizi bu kutuya bırakabilirsiniz. Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://giysikutusu.kizilay.org.tr/lokasyon.html

  1. Sevgi Mağazası

Sevgi Mağazası İstanbul’da faaliyet göstermektedir. Tam adı Sevgi Mağazası ve Dayanışma Deneği olan bu yere ikinci el giysi, beyaz eşya, mobilya bağışı yapabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.

https://www.sevgimagazasi.org/

Yukarıda bahsedilen deneklere elinizde fazladan bulunan ikinci el eşyaları, kullanılabilir durumdaki kıyafet ve ayakkabıları bağışlayabilirsiniz. Bağışlarınız kurumlar aracılığı ile ihtiyaç sahibi olan kişilere ulaştırılmaktadır. Her kurumun kendi resmi intenet sitesinde bağış işlemini nereden ve nasıl yapacağınız bilgisine ulaşabilirsiniz. Yukarıda belirtilen neredeyse her kurum tüm ikinci el eşyaları, kullanılabilir kıyafet ve ayakkabıları bağış olarak kabul etmektedir. Kullanmadığınız ürünleri, giymediğiniz kıyafet ve ayakkabıları bağışladığınız takdirde ihtiyacı olan kimselere kurum tarafından bu eşyalar iletilecektir. Yukarıda belirtilen linkler aracılığı ile daha da detaylı bilgiler alabilirsiniz. İletişim adresi ve telefon numaralarına da linkler aracılığı ile ulaşabilirsiniz.



Son Güncelleme: 06.03.2021 17:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İkinciElEşyaBağışKıyafetBağışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Pandemi Yardım Parası Kapsam Dışına Çıktı' Ne Demek?
'Pandemi Yardım Parası Kapsam Dışına Çıktı' Ne Demek?
2021 PTT memur ve personel alım ilanı yayınlandı mı? Başvuru şartları neler?
2021 PTT memur ve personel alım ilanı yayınlandı mı? Başvuru şartları neler?
Askerlikte çarşı izinleri hangi gün ve kaç saat verilmektedir? Çarşı izinlerine kimler çıkabilir?
Askerlikte çarşı izinleri hangi gün ve kaç saat verilmektedir? Çarşı izinlerine kimler çıkabilir?
Skoda 2021 model SuperB Mart ayı fiyat listesi!
Skoda 2021 model SuperB Mart ayı fiyat listesi!
Toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı mı?
Toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı mı?
TSK Hukuk Sınıfı Subay Temini yazılı sınav yeri ve tarihi belli oldu!
TSK Hukuk Sınıfı Subay Temini yazılı sınav yeri ve tarihi belli oldu!

Popüler Haberler

Star TV canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
'Pandemi Yardım Parası Kapsam Dışına Çıktı' Ne Demek?
TRT 1 canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Mükemmel kabaran poğaça nasıl yapılır? Kabaran poğaça tarifi!
Öğrenci okul numarası nasıl öğrenilir? 2021 MEB Öğrenci okul numarası sorgulama
SSK, SGK sigorta gün sorgulama nasıl yapılır?
Evde ateş nasıl düşürülür? Evde ateş düşürmek için doğal yöntemler
Hayat Tamircisi program sunucusu kimdir? Hasan Kızıl hakkında bilgiler
Dondurulmuş Instagram hesabı geri nasıl açılır? 2021 Dondurulmuş Instagram hesabı yeniden açma işlemleri
Vişne reçeli nasıl hazırlanır? Vişne reçeli için gerekli malzemeler listesi
Doğum iznine hangi haftada çıkılır? 2021 Doğum izni nasıl kullanılır?
Savaşçı ne zaman final yapacak? Savaşçı için final kararı alındı!
Arıza dizisi oyuncuları kimler, hangi ünlü kimi canlandırıyor?
Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? 2021 Güvenli ödeme sistemi ile noter araç satışı nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.