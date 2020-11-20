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İkinci el araç satış yetki belgesi nasıl alınır?

İkinci el araç satış işlemleri için yetki belgesinin nasıl alınabileceğini içeriğimizde derledik. İşte araç satış yetki belgesine ilişkin merak edilenler.

20 Kasım 2020 Cuma 02:08
İkinci el araç satış yetki belgesi nasıl alınır?
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İkinci el araç piyasasında fiyat artışı araç alma planı yapanlar ve araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. İkinci el otomobil alım satımlarında da bazı değişiklikler gündeme gelmeye başladı. 2. el araç piyasasındaki değişiklikle yetki belgesiz araç satışı yapılmayacak.

İkinci el araç satış yetki belgesi

Ticaret Bakanlığı’nın 2. el motorlu kara taşıtları ticari yönetmeliğinde değişiklik yapmasının ardından yetki belgesi almak zorunlu hale geldi. İkinci el otomobil alım satımlarında gereken belgeler merak ediliyor.

Yetki belgesiz araç satışı yapana 5 bin TL ceza

2. el otomobil alım ve satım işlemlerinde yetki belgesi olmayan kişilere 1 Eylül 2020’den itibaren 5 bin TL ceza kesiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak düzenleme sonrasında ilgili düzenlemenin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Oto alım satım mesleki yeterlilik belgesi nasıl alınır?

İkinci el otomobil alım satım belgesinde yönetmeliğe göre İl/İlçe Ticaret Müdürlüğü tarafından verilecek. Yetki belgesi başvuruları bağlı bulunulan İl/İlçe Ticaret Müdürlüğü’ne yapılacak. Belge alımı gibi iptal işlemleri Ticaret Müdürlüğü tarafından yapılacak.

İkinci el alım satım yetki belgesi alma şartları nelerdir?


2. el araç yetki belgesi alabilmek için;

Sicilin temiz olması,

Şirketin iflas etmemiş olması,

İflas gerçekleşse dahi şirket itibarının zedelenmemiş olması gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 20.11.2020 02:08
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Anahtar Kelimeler:
Araç Satış Yetki BelgesiIkinci El Otomobil
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