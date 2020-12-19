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İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Fiyatlar giderek düşüyor

Koronavirüs pandemisi vatandaşların toplu taşıt kullanmalarını engellerken riski aza indirmek adına ikinci el araç almaya yönlendirmeye başladı. Son günlerde hızla artan ikinci el otomobillerde ise firma sahipleri talepleri karşılamak için fiyatlarda indirim kampanyaları uyguluyorlar.

19 Aralık 2020 Cumartesi 10:50
İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Fiyatlar giderek düşüyor
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Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken bütün sektörlerinde kriz yaşamasına neden oldu. Sıfır otomobil üreten fabrikaların üretimlerinde yaşanan düşüş vatandaşları ikinci el araç almaya yönlendirirken kimileri de toplu taşıma kullanmaktan kaçınmak ikinci el araç talep etmeye başladılar.

Farklı normal hayata geçiş ile birlikte sıfır araç üretimlerinin yeniden başlasa da otomobil firmalarının araç sahibi olmak isteyenlere uyguladığı kampanyalarla birlikte fiyatlarda meydana gelen düşüşler devam ediyor.

2021 yılının Ocak ayı sonu itibari ile otomobil sektöründe bir canlanma yaşanacağını ifade eden Garaj Avrasya şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, koronavirüs nedeniyle toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşların ekonomik olarak gördükleri ikinci el araçlara yöneldiği söyledi.

Piyasalarda otomatik vitesli araçların 100-150 bin lira arasında olduğunu belirten Özkan fiyatlarda neredeyse yüzde 15’lik bir indirim olduğunu ve bu indirimlerinde devam edeceğini kaydetti. İkinci el otomobil satışlarının yaklaşık yüzde 35 oranında arttığını söyleyen Mehmet Ali Özkan, aşı çalışmalarında yaşanacak olan başarıdan da umutlu olduklarını da sözlerine ekledi.



Son Güncelleme: 19.12.2020 10:50
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