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İkimizin sırrı dizisinde Hayal karakteri ( Ahsen Türkyılmaz ) kimdir?

ATV'de yayınlanan İkimizin Sırrı dizisi büyük beğeni toplamaktadır. İkimizin Sırrı dizisinin Hayal karakteri dikkatleri çekmektedir. Hayal karakterini canlandıran çocuk oyuncu Ahsen Türkyılmaz'ın kim olduğu araştırılmaktadır. İkimizin Sırrı Hayal karakteri ( Ahsen Türkyılmaz ) kimdir? Bu haberimizde İkimizin Sırrı dizisinde Hayal karakterini canlandıran Ahsen Türkyılmaz ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte çocuk oyuncu Ahsen Türkyılmaz ile ilgili merak edilenler...

11 Aralık 2021 Cumartesi 22:29
İkimizin sırrı dizisinde Hayal karakteri ( Ahsen Türkyılmaz ) kimdir?
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İkimizin Sırrı dizisi kısa süre önce yayın hayatına başlamıştı. Oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosu ile dikkatleri çeken dizide yer alan Hayal karakterinin kim olduğu araştırılmaktadır. İkimizin Sırrı Hayal kimdir?

İkimizin Sırrı Hayal

İkimizin Sırrı dizisinde Hayal karakterini Ahsen Türkyılmaz canlandırmaktadır. 5 yaşından beri oyunculukla uğraşan küçük yıldız, dikkat çekici çıkışını Beko reklamı ile yapmıştır.  Layla Şirin Ajans’a kayıtlı olan Türkyılmaz,oyunculuk yeteneği ile kariyer basamaklarını bir bir tırmanıyor.

Ayrıca Netflix’te yayınlanan Fatma dizisinde rol almıştır. Easy Fish Oil ve Easy Defence gibi reklam filmlerinde yer almıştır. Küçük yıldızın başarısına devam edeceği tahmin ediliyor.


Son Güncelleme: 11.12.2021 22:29
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İkimizin Sırrıİkimizin Sırrı Hayal Kimdir?Ahsen Türkyılmaz
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