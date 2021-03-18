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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Zonguldak Ereğli'de seyir halinde olan iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içinde bulunan bir kişi yaralandı.

18 Mart 2021 Perşembe 23:22
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!
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İki aracın karıştığı trafik kazası akşam saatlerinde Zonguldak Ereğli'de meydana geldi.

Akşam saatlerinde Kaan C.'nin sürücüsü olduğu otomobil Ereğli yönünde seyir halindeyken, karşı yönden gelen 47 yaşındaki Bahar Ç.'nin sürücüsü olduğu otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Bahar Ç.'nin sürücüsü olduğu otomobil yol kenarındaki refüje çıktı ve takla atarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine giden ekipler kaza yerinde yaptıkları ilk incelemede Bahar Ç.'nin yaralandığı tespit etti. 47 yaşındaki Bahar Ç.'nin olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra en yakın hastaneye kaldırılırken, kazadan yara almadan kurtulan diğer sürücü Kaan C. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza sonrası trafik kontrollü olarak sağlanırken, hurdaya dönen araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 



Son Güncelleme: 18.03.2021 23:22
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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakTrafik Kazası
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