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İki kuzen elektrik sayacı yüzünden kavga etti! Bilanço 1 ölü

Kütahya merkeze bağlı köyde 30 yaşındaki K.A isimli kişi kuzeni Cansın Eğmir ile elektrik sayacı yüzünden kavga etti. Silahların patladığı kavgada Cansın Eğmir, kuzeni tarafından vurularak öldürüldü.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 22:29
İki kuzen elektrik sayacı yüzünden kavga etti! Bilanço 1 ölü
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Sonu kanl biten iki kuzen arasındaki kavga Kütahya merkeze bağlı bir köyde yaşandı.

Gelen bilgilere göre köyde hayatlarını sürdüren 30 yaşındaki K.A isimli kişi ile 30 yaşındaki kuzeni Cansın Eğmir arasında sayac meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kuzenini vurarak öldürdü

Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle birlikte K.A öfkelenip silahıyla kuzeni Cansın Eğmir 'e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Cansın Eğmir olay yerinde can verirken, ,ihbar üzerine bölgeye jandarma sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler Cansın Eğmir'in cansız bedenini yapılan inceleme sonrasında morga kaldırırken, zanlı ekipleri tarafından yakalanıp karakola götürüldü.

Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 22:29
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Anahtar Kelimeler:
Kuzen KavgasıSilahlı Kavga
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