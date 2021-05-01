İki kuzen elektrik sayacı yüzünden kavga etti! Bilanço 1 ölü

Sonu kanl biten iki kuzen arasındaki kavga Kütahya merkeze bağlı bir köyde yaşandı.
Gelen bilgilere göre köyde hayatlarını sürdüren 30 yaşındaki K.A isimli kişi ile 30 yaşındaki kuzeni Cansın Eğmir arasında sayac meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Kuzenini vurarak öldürdü
Olay yerine gelen ekipler Cansın Eğmir'in cansız bedenini yapılan inceleme sonrasında morga kaldırırken, zanlı ekipleri tarafından yakalanıp karakola götürüldü.
Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.
Son Güncelleme: 01.05.2021 22:29