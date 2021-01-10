İki komşu arasındaki tartışmada kan döküldü: 1 Ölü!

İzmir'in Bayındır ilçesinde, iki komşu arasında başlayan tartışmada kan döküldü. M.B. (36) ile Eray Umutlu arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Turan mahallesinde meydana gelen olayda kavganın şiddetlenmesiyle birlikte M.B. elindeki bıçakla Eray Umutlu'ya saldırdı. Umutlu, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı halde buldukları Eray Umutlu'yu ambulansa alarak Bayındır Devlet Hastanesi’ne kaldırdılar. Burada tedavi altına alınan Umutlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bayındır Belediyesi'nin Fen İşleri bölümünde çalıştığı öğrenilen Eray Umutlu'nun cenazesi otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken komşusunun ölümüne neden olan M.B. ise jandarma tarafından gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.