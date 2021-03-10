İki komşu arasındaki kavga kanlı bitti!

Önceden husumetli iki komşu arasında ki kavga olayı bugün Kayseri Melikgazi ilçesinde yaşandı.

İlçede komşu olarak yaşayan ve aralarında önceden kalma husumet bulunan öğretmen M.D. ile O.D. sabah erken saatlerde sokakta karşılaştı.

ÖĞRETMEN KOMŞUSUNU SİLAHLA AĞIR YARALADI

İki komşu arasında ilk önce sözlü başlayan tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.Bu esnada öğretmen olarak görev yapan M.D yanında taşıdığı silahını çekip O.D'nin üzerine ateş açtı.O.D başına isabet eden kurşun sebebiyle ağır yaralandı ve kanlar içinde yere yığıldı. Kavgayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık personeli ağır yaralanan O.D'yi yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. M.D. ise olayın ardından silahı ile birlikte emniyete giderek teslim olurken, tedavi altına alınan O.D.'nin durumunu ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, O.D.'nin yakınları da olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.