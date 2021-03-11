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İki kardeş kuzenleri tarafından katledildi!

İstanbul Sultanbeyli'de yaşanan korkunç olayda, Emrah Delitaş ve Selvi Delitaş isimli iki kardeş kuzenleri tarafından kurşunlanarak öldürüldü.

11 Mart 2021 Perşembe 19:34
İki kardeş kuzenleri tarafından katledildi!
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İki kardeşin öldürüldüğü kanlı çatışma İstanbul Sultanbeyli'de yaşandı.

İlçede ikamet eden ve kuzenleriyle aralarında miras meselesi yüzünden husumet bulunan  Emrah ve Selvi Delitaş isimli kardeşler bugün yaşadıkları evin önüne kendi otomobilleriyle geldiler.

İki kardeş evlerinin önüne geldiği esnada, onları bekleyen amcoğulları, aralarında önceden miras sebebiyle yaşanan tartışma sebebiyle yanında getirdiği silahını çekti ve Delitaş kardeşlerine kurşun yağdırdı.Silah seslerini duyan mahallelinin ihbar etmesiyle birlitke olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Selvi Demirtaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, Emrah Delitaş'ın ise ağır yaralandığını belirledi. Yaralanan kardeş yapılan ilk müdahaleden sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanedeki doktorların tüm çabalarına rağmen Emrah Delitaş'ta hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, saldırı ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 11.03.2021 19:34
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IstanbulIki Kardeş öldürüldü
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