İki kardeş aynı anda doğuda askerlik yapar mı?

İki Kardeş Doğuda Askerlik Yapar mı?

Kardeşi doğuda görev yapan birisinin hizmeti her zaman doğunun dışına çıkmaz, bu durumda tekrar doğuya giderse kardeşi dilekçe üzerine batıya götürülür. Elbette bu isteğe bağlıdır. Bu nedenle kardeşleriniz doğuda hizmetlerini tamamlarsa isterseniz batıda hizmet verebilirsiniz. Askerliğe ilk defa askerlik başvurusunda bulunurken, kardeşinizin veya daha önce doğuda görev yapmış bir kardeşinizin olduğunu bildirerek batıda bir yerde askerlik yapmak istediğinizi yazılı olarak beyan etmeniz gerekmektedir. Bu sadece sorumlu taraf tarafından değil, aynı zamanda rapor veren tarafın ailesi tarafından da askerlik şubesi aracılığıyla yapılabilir.

Bu bildirimi göndermediyseniz ve askeri birliğiniz doğudaysa, yine de yeniden yer değiştirmek için talepte bulunabilirsiniz. Doğu'da askerlik yapmak istemiyorsanız, Doğu'da askerlik yapmak istemediğinizi belirten bir dilekçe yazmalısınız. Bildiğiniz gibi geçmişte hizmet süresi çok uzundu Bürokrasinin yavaşlığına bakıldığında en uzun hizmet süresi şimdi 12 aydır. Yani kısa sürede 5 ay 18 gün görev yapar, bu nedenle bu durum varsa lütfen dilekçenizi, yani birliğe teslim olmadan önce e-devlette duyurulan birliğe katılacağınız tarihi yazınız.