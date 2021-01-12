İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

İki kardeş aynı anda doğuda askerlik yapar mı?

İki kardeş aynı anda doğuda bir şehirde askerlik yapabilir mi? Askerlik hizmeti doğuda bir şehre çıkan ve kendisinden önce veya şuan askerlik hizmetini doğuda yapan bir kardeşi olan kişiler ne yapmalıdır? Doğuda görev yapmayarak, batıya gitmek mümkün müdür? Sorularının yanıtları merak edilmeye başlandı.

12 Ocak 2021 Salı 08:25
İki kardeş aynı anda doğuda askerlik yapar mı?
Takip Et:

İki Kardeş Doğuda Askerlik Yapar mı?

Kardeşi doğuda görev yapan birisinin hizmeti her zaman doğunun dışına çıkmaz, bu durumda tekrar doğuya giderse kardeşi dilekçe üzerine batıya götürülür. Elbette bu isteğe bağlıdır. Bu nedenle kardeşleriniz doğuda hizmetlerini tamamlarsa isterseniz batıda hizmet verebilirsiniz. Askerliğe ilk defa askerlik başvurusunda bulunurken, kardeşinizin veya daha önce doğuda görev yapmış bir kardeşinizin olduğunu bildirerek batıda bir yerde askerlik yapmak istediğinizi yazılı olarak beyan etmeniz gerekmektedir. Bu sadece sorumlu taraf tarafından değil, aynı zamanda rapor veren tarafın ailesi tarafından da askerlik şubesi aracılığıyla yapılabilir.

Bu bildirimi göndermediyseniz ve askeri birliğiniz doğudaysa, yine de yeniden yer değiştirmek için talepte bulunabilirsiniz. Doğu'da askerlik yapmak istemiyorsanız, Doğu'da askerlik yapmak istemediğinizi belirten bir dilekçe yazmalısınız. Bildiğiniz gibi geçmişte hizmet süresi çok uzundu Bürokrasinin yavaşlığına bakıldığında en uzun hizmet süresi şimdi 12 aydır. Yani kısa sürede 5 ay 18 gün görev yapar, bu nedenle bu durum varsa lütfen dilekçenizi, yani birliğe teslim olmadan önce e-devlette duyurulan birliğe katılacağınız tarihi yazınız.



Son Güncelleme: 12.01.2021 08:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AkerlikDoğuBatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivas'ta ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı
Sivas'ta ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı
Beyoğlu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Yengesini pompalıyla öldüren genç abisinin kurşunlarından kaçamadı
Yengesini pompalıyla öldüren genç abisinin kurşunlarından kaçamadı
Yozgat'ta yaşanan arazi tartışması kanlı bitti: 5 yaralı
Yozgat'ta yaşanan arazi tartışması kanlı bitti: 5 yaralı
Traktörüne tırmık takmak isterken canından oldu
Traktörüne tırmık takmak isterken canından oldu
Kahramanamaraş'ta tartıştığı kocasına kurşun yağdırdı
Kahramanamaraş'ta tartıştığı kocasına kurşun yağdırdı

Popüler Haberler

İki kardeş aynı anda doğuda askerlik yapar mı?
Açık öğretim (Açık Lise) askerlik tecil ettirir mi?
İkiz kardeşler aynı yerde mi askerlik yapar, yapabilir mi?
Netflix türlerine göre film kategori kodları listesi
Yoklama kaçağı askerliğini tecil ettirebilir mi?
Atv yayın akışı, bugün nasıl olacak? 12 Ocak 2021 Salı ATV dizi, film ve programları
Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? 12 Ocak 2021 Salı Kanal D yayın akışı
12 Ocak 2021 Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
12 Ocak 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
12 Ocak 2021 Salı günü Show TV yayın akışı
Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP yeni sezon tarihi ne zaman belli olacak?
Masterchef şef'in eli neden hep cebinde? Şef Mehmet Yalçınkaya parmaklarını mı kaybetti?
13 Mart Cuma namazı kılınacak mı? Diyanetten açıklama!
Tanrıların Çekici filmi konusu ve oyuncuları - Tanrıların Çekici film fragmanı
TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde son durum ne? Toki sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Survivor 2021 Reşat diskalifiye olacak mı, sağlık durumu nasıl?
Masumlar Apartmanı hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Kefaret Nil karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
12 Ocak 2021 Salı Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Rapor parası hangi bankalardan alınır? Rapor parasını nasıl öğrenirim?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.