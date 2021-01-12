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İki kardeş aynı anda askere alınır mı, gidebilir mi?

İki kardeşin aynı anda askerlik yapıp yapamayacağı merak edilmeye devam ediyor. Aileler, iki kardeş aynı anda askere alınır mı, gidebilir mi? sorusunu araştırıyor.

12 Ocak 2021 Salı 18:24
İki kardeş aynı anda askere alınır mı, gidebilir mi?
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İki kardeşin aynı anda askere gidip gidemeyeceği merak edilmeye devam ediyor. TSK tarafından yapılan açıklamada aynı aileden iki kişi aynı anda askere gitmek istemiyorsa yapılan başvuru ile bir kişinin askerliği ertelenebilir denildi. Konu ile ilgili en net açıklamayı ise Milli Savunma Bakanlığı resmi intenet sitesi üzerinden duyurdu.

Kardeşlerin sevk işlemleri

Kardeşlerin sevk ve celp işlemleri Askerlik Kanununun 1111 sayılı kanununun 35/D maddesinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre iki kardeşten birisi hizmet için çağırıldığında anne ve babanın talebi ile diğer kardeşin askerlik hizmeti ilk kardeşin askerliği bitene kadar ertelenebilir.

Aynı zamanda aynı anda terhis işlemi yapılan kardeşler anne ve babanın talebi ile ay olarak küçük olanın askerliği ertelenebilir.

Tüm bunlara ek olarak hastanelerde oluşturulan raporlar ile askere gidemeyecek, çürük veya malul raporu olan vatandaşların sevk işlemleri dikkate alınmayacaktır.

Aynı anda 3 kardeşte celp grubunda ise anne ve babanın talebi ile üçüncü kardeşin askerliği ilk iki kardeşin askerliği bitene kadar dilekçe ile ertelenebilir.



Son Güncelleme: 12.01.2021 18:49
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Anahtar Kelimeler:
AskerlikIki Kardeş
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