İki inatçı keçiden kazanan olmadı

Amasya’da akıl almaz bil olay yaşandı. Suluova ilçesinde 100 hayvandan oluşan sürüye sahip Sinan Ünlü’nün iki koçu kendi kendilerinin ölümü oldu.

Kameralara yakalan olayda Ünlü’nün iki koçu durduk yere birbirlerine sinirlenip kafa kafaya tokuşturmaya başladı.

İki çarpışmayı yakın mesafeden yapan koçlar üçüncü ve öldürücü olan çarpışmayı uzaktan birbirlerine koşarak yapınca bu onların son tokuşması oldu.

Üçüncü çarpışmadan sonra can veren koçların sahipleri hayvanları sigortalattığı için sigorta şirketi ile iletişime geçti.

Görüntüleri izleyen sigortacı da gördüklerine inanamadı.

Koçların sahibi Ünlü, koçlarını kurban ettikten sonra boynuzlarını ahırın girişine astı.

Sürüsüne eklenecek iki koça da en iyi şekilde bakacağını belirtti.

