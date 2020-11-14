İki grup arasında balta ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'un Gülabibey Mahallesinde bir parkta meydana gelen olayda, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın giderek büyümesi sonucunda 34 yaşındaki Mustafa Hazım Mhana kafası ve vücuduna aldığı balta darbeleri ile ve 33 yaşındaki Hasan Fadhil Hussein ise bıçak ile ağır yaralandı.

Gerçekleşen olay sonrasında ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık yaralılara yaptıkları ilk müdahale sonucunda yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kafasından ağır yaralanan Mustafa Hazım Mhana hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm uğraşlara rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Diğer yaralı olarak tedavi altında bulunan Hasan Fadhil Hussein tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alınırken kimliği bilinmeyen 2 şüphelide soruşturma kapsamında tuutklandı.