İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...

İki genç arasında 'omuz atma' meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti!

Kütahya'da yaşanan olayda 17 yaşındaki lise öğrencisi İsmail Emeksiz ile 18 yaşındaki Burak M. arasında sokakta çıkan 'omuz atma' meselesi kavgasında İsmail Emeksiz bıçaklanarak öldürüldü.

30 Nisan 2021 Cuma 21:06
İki genç arasında 'omuz atma' meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti!
Takip Et:

17 yaşındaki bir gencin ölümüyle sonuçlanan kavga olayı bugün Kütahya'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre kentte yaşamını sürdüren ve lise son sınıfta öğrenim gören 17 yaşındaki İsmail Emeksiz ile 18 yaşındaki Burak M.isimli genç sokakta tartıştı.

Yan bakma ve omuz atma sebebiyle çıktığı öne sürülen tartışma kısa içinde kavgaya dönüşünde Burak M, Emeksiz'i göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Zanlı olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline ihbar etti.

17 yaşındaki genç kurtarılamadı

Kısa süre içinde olay yerine gelen sağlık personeli ağır yaralanan genci yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Ancak hastanedeki tüm çabalara rağmen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Genci bıçakladıktan sonra kayıplara karışan zanlı ekiplerin kısa süren çalışması sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.




Son Güncelleme: 30.04.2021 21:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KütahyaCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekmek alabilir miyim? Fırına gitmeye yasak var mı?
Ekmek alabilir miyim? Fırına gitmeye yasak var mı?
Mayısıs 2021 aylık burç yorumları
Mayısıs 2021 aylık burç yorumları
Noterler tam kapanmada açık olacak mı? Hafta sonu Nöbetçi noterler açık mı?
Noterler tam kapanmada açık olacak mı? Hafta sonu Nöbetçi noterler açık mı?
Dolmuşlar çalışıyor mu? Yasakta dolmuşlar çalışmaya devam ediyor mu?
Dolmuşlar çalışıyor mu? Yasakta dolmuşlar çalışmaya devam ediyor mu?
Kuruyemişçiler ve tekel bayileri çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?
Kuruyemişçiler ve tekel bayileri çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?
Anneler günü hediyesi ne alabilirim? Anlamlı ve güzel Anneler Günü hediye önerileri
Anneler günü hediyesi ne alabilirim? Anlamlı ve güzel Anneler Günü hediye önerileri

Popüler Haberler

Kırmızı Oda canlı izle! TV 8 Kırmızı Oda 35. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Kırmızı Oda son bölüm
Kanal D HD izle! 30 Nisan Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm 588. bölüm tek parça izle!
Son Yaz canlı izle! FOX Tv Son Yaz 18. bölüm tek parça izle! 30 Nisan 2021 Cuma Son Yaz son bölüm
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu nedir, tanıtım fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Akıncı final mi yapıyor, bitiyor mu? Akıncı dizisi ne zaman final yapacak?
Payitaht Abdülhamit 149. bölüm izle tek parça! Payitaht Abdülhamit son bölüm kesintisiz izle
Ekmek alabilir miyim? Fırına gitmeye yasak var mı?
Mayısıs 2021 aylık burç yorumları
Noterler tam kapanmada açık olacak mı? Hafta sonu Nöbetçi noterler açık mı?
Bebeğin göz rengi kaçıncı ayda değişir? Bebeğin göz rengi olasılıkları
Teşkilat Hakkı Dayı kimdir, gerçek ismi ne? Tuncer Salman hakkında bilgiler
Askere gidecek olanların yapması gerekenler nelerdir? 2021 Askerlik işlemleri
Kayserispor Denizlispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kayseri Denizli Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
TRT Tozkoparan İskender yeni bölüm tek parça izle
Kamu esnek çalışma saatleri ve mesai saatleri ne?
Kuzeyin Oğlu Mustafa Keser kimdir, nereli? Mustafa Keser kaç yaşında, evli mi, eşi kim?
Kırmızı Oda Şehrazat kimdir? Gerçek adı nedir? Elif Aksu hakkında bilgiler
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2021 Abonelik ücretleri
Rüyada büyük fare ne anlama gelir? Rüyada büyük fare anlamı
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı?
Sons of The Forest ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli oldu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.