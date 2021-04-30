İki genç arasında 'omuz atma' meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti!

17 yaşındaki bir gencin ölümüyle sonuçlanan kavga olayı bugün Kütahya'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre kentte yaşamını sürdüren ve lise son sınıfta öğrenim gören 17 yaşındaki İsmail Emeksiz ile 18 yaşındaki Burak M.isimli genç sokakta tartıştı.

17 yaşındaki genç kurtarılamadı

Yan bakma ve omuz atma sebebiyle çıktığı öne sürülen tartışma kısa içinde kavgaya dönüşünde Burak M, Emeksiz'i göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Zanlı olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline ihbar etti.

Kısa süre içinde olay yerine gelen sağlık personeli ağır yaralanan genci yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Ancak hastanedeki tüm çabalara rağmen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Genci bıçakladıktan sonra kayıplara karışan zanlı ekiplerin kısa süren çalışması sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.