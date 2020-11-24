İki çocuk yangında hayatını kaybetti! Annenin feryatları yürek dağladı!

7 ve 16 yaşlarında 2 kardeşin yanarak can verdiği olay İstanbul Silivri'de yaşandı.

Avcılarda ikamet eden bir aile,bugün Silivri'de ki prefabrik evlerine geldiler. Baba Nihat S ve anne Çiğdem S. dışarda, 7 ve 16 yaşlarında ki çocuklarının ise evde oldukları esnada yangın çıktı. Prefabrik olan ev kısa süre içinde alevlere teslim oldu ve 16 yaşındaki A.S ve 7 yaşındaki İ.S evden çıkmadı. Mahallenin olayı ihbar etmesiyle birlikte yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve 112 sağlık ekipleri yönlendirildi.

İKİ KARDEŞ CAN VERDİ

Olay yerine gelen ekipler bir yandan yangını kontrol altına almaya çalışırken diğer yandan çocukları kurtarmak için zamanla yarıştı. Yangının kontrol altına alınmasından sonra içeri giren ekipler iki kardeşin yanmış bedenlerine ulaştı.

ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Söndürme çalışmalarını dışarıdan izleyen anne ve baba çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye götürülen anne Çiğdem S.'nin feryatları yürekleri dağladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı yapılan inceleme sonrasında yangının çıkış sebebi netlik kazanacak.

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