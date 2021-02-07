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İki bayram arası neden düğün olmaz?

Hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, düğün yapmak için genellikle yaz aylarını tercih etmektedir. Düğün tarihleri bayram arasında denk gelen çiftler tarihi ertelemek istemektedir. İki bayram arası düğün olur mu? Herkes tarafından benimsenen gelenek hakkında diyanet açıklama yaptı. Konu ile ilgili merak edilen detaylar araştırılmıştır.

07 Şubat 2021 Pazar 20:24
İki bayram arası neden düğün olmaz?
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Merak edilen sorulardan biri de iki bayram arası düğün olup olmayacağıdır. Resmi verilere göre ülkemizde düğün en fazla Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleşmektedir.

İki bayram arası düğün

Diyanet İşleri Başkanlığı merak edilen soruya açıklık getirdi. Konu ile ilgili şu açıklamalar yapılmıştır: ‘’Söz konusu inanışın hiçbir dini dayanağı yok. İki bayram arasında düğün ve nikâh yapılmasının dinen mahzuru yok. Hz. Peygamber ve Hz. Aişe de şevval ayında evlenmişlerdir. Şartlar ve imkânlar müsait olduğu zaman, senenin bütün gün ve saatlerinde düğün yapılabilir, nikâh kıyılabilir. ’’

Hurafe mi?

Bu inanış İslam öncesi döneme dayanmaktadır. Cahiliye devrinde Arabistan’da Ramazan Bayramının ardından Şevval ayında veba salgını başlamıştır. Hastalık sebebiyle birçok kişi ölmüştür. Bu sebeple Şevval ayının uğur getirmediğine inanılır.

Ülkemizde düğün zamanı

Düğünler için genellikle yaz ayları tercih edilmektedir. Her sene yaklaşık olarak 600 bin çift evlenmektedir. Düğünlerden 200 bin tanesi yaz aylarında yapılmaktadır. İkinci olarak sonbahar ayları tercih edilmektedir. En az düğün yaz aylarında yapılmaktadır.

Konu ile ilgili açıklama

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör. Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu konu ile ilgili bu inanışın hurafeden ibaret olduğunu ve Şaman kültürü ile ilgili olabileceğini açıkladı.



Son Güncelleme: 07.02.2021 20:24
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Anahtar Kelimeler:
BayramDüğün
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