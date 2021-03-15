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İki arkadaş arasındaki kavga kanlı bitti

Manisa Sarıgöl'de yaşanan olayda aynı evde kalan iki arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti. 38 yaşındaki D.U arkadaşı Murat Ekmekçi'yi başından silahla vurarak öldürdü.

15 Mart 2021 Pazartesi 20:49
İki arkadaş arasındaki kavga kanlı bitti
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Sonu kanlı biten arkadaş kavgası akşam saatlerinde Manisa Sarıgöl'de yaşandı.

İlçede hayatını sürdüren 38 yaşındaki D.U ile 31 yaşındaki Murat Ekmekçi sohbet etmek için evde buluştu. Bir süre sohbet eden iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesi ve kavgaya dönüşmesiyle öfkelenen D.U yanında taşıdığı silah ile Ekmekçi'yi başından vurdu. Bir süre evde duran zanlı daha sonra polis karakoluna giderek herşeyi itiraf etti.

D.U karakolda gözlatına alınırken, eve sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Eve giden ekipler 31 yaşındaki Murat Ekmekçi'nin cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Murat Ekmekçi'nin cansız bedeni morga kaldırılırken, zanlı mahkemeye sevk edildi.



Son Güncelleme: 15.03.2021 20:49
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Anahtar Kelimeler:
ManisaCinayet
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