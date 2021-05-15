iki araç kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü 1 yaralı

1 kişinin can verdiği, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası sabah saatlerinde Şanlıurfa Gaziantep arasındaki karayolunda yaşandı.

Sabah saatlerin Şanlıurfa Gaziantep karayolunda Mustafa Karayılan'ın sürücüsü olduğu özel bir araç, seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkt ve İsmet K'nin idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Sürücü can verdi

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza bölgesine kısa süre içinde gelen ekiper kazada ağır yaralanan sürücüleri olay yerinde yapılan ilk müdaheleden sonra hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan sürücülerden Mustafa Karayılan doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ilgili olarak inceleme başlatıldı.