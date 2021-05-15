iki araç kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü 1 yaralı

1 kişinin can verdiği, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası sabah saatlerinde Şanlıurfa Gaziantep arasındaki karayolunda yaşandı.
Sabah saatlerin Şanlıurfa Gaziantep karayolunda Mustafa Karayılan'ın sürücüsü olduğu özel bir araç, seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkt ve İsmet K'nin idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Sürücü can verdi
Hastanede tedavi altına alınan sürücülerden Mustafa Karayılan doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
Kaza ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Son Güncelleme: 15.05.2021 11:56