İki aile arasındaki tartışma kanlı bitti! 2 ölü, 5 yaralı

Sonu kanlı biten feci kavga Konya Beyşehir'de meydana geldi.

Gelen bilgilere göre aralarında önceden husumet bulunan Güler ailesi ile Ünaldı ailesi fertleri tarlada iş yaptıkları esnada karşılaştı.

Taraflar birbirlerine sözlü sataşmada bulunca aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında olay kavgaya dönüştü ve ÖZer ailesinden Halil Özer ve Ünaldı ailesinden Mustafa Ünaldı ve Mücahit Ünaldı silahlarını çekip birbirlerine ateş etti. Silahlarda çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu Halil Özer, kavga esnasında olay yerine gelen Mehmet Güler ve Mustafa Ünaldı yaralandı.

Kavgada yaralananlar acil olarak Devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak burda yapılan tüm müdahalelere rağmen Halil Özer ile Mehmet Güler hayatını kaybetti. Durumu krtik olan Mustafa Ünaldı ve Mücahit Ünaldı ildeki başka hastanelere sevk edildi.

Ekipler ve Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptıktan sonra kavgaya karışan Ayşe Güler ve Ali Ünaldı ile Mustafa Özer ekipler tarafından göz altına alınarak karakola götürüldü.

Öte yandan Jandarma kavga mahalinde ve yaralıların kaldırıldığı hastaneyi güvenlik çemberine alırken, çevrede kuş uçurtmuyor.

Kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.