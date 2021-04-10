İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

İkea mağazaları açılış kapanış saatleri 2021

Birçok haber okurunun mercek altında tuttuğu İkea mağazaları açılış kapanış saatleri haberinin en yeni ayrıntılarını 10.04.2021 tarihli haberimizde paylaşıyoruz. Haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

10 Nisan 2021 Cumartesi 15:01
İkea mağazaları açılış kapanış saatleri 2021
Takip Et:

IKEA mesai saatleri sabah saat 10.00 ila akşam saat 22.00 arasındadır. IKEA bu saatlerde öğle arası vermemektedir. Öte yandan IKEA, hafta sonlarında da bütün mağazalarıyla hizmet vermeye devam etmektedir.

IKEA mağazaları nerede?

IKEA mağaza şubeleri Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, Adana ve Muğla’da hizmet vermektedir. İsveç kökenli IKEA, yurt dışından insanlar için alışveriş olanağı sağlamaktadır. Avrupa, ABD’de, İsrail’de, Kanada’da, Asya ve Avustralya’da pek çok şubeyle olanaklar sunan IKEA, web sitesinden de pratik bir şekilde sipariş verilebiliyor.

IKEA iletişim bilgileri

IKEA müşteri hizmetleri: 444 4 532

IKEA Genel Müdürlük: Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cd. No:62 34771 Ümraniye / İstanbul

IKEA müşteri şikayet formları nasıl doldurulur?

IKEA müşteri şikayet formunu doldururken;

IKEA resmi web sayfasına giriş yapın,

Bize Ulaşın bölümüne tıklayın,

Müşteri şikayetine dair ilgili alanları doldurun,

Şikayetleri okuyup konu araştırılarak en kısa süre içerisinde dönüş yapılır.

IKEA montaj hizmet detayları

IKEA, ürünleri evinizde pratik bir şekilde birleştirebileceğiniz şekilde üretilmektedir. Kullanma kılavuz rehberini okuyarak rahatlıkla ürünlerinizi birleştirebilirsiniz.

Ürünler araba bagajına kolayca sığar, yassı kutularda çok yer kaplamaz.

IKEA ürünlerine montaj ve nakliye fiyatları dahil olmamaktadır. Kendi montajınızı yapmak istemiyorsanız cüzi ücretlerle mağaza görevlileri tarafından montaj yapılabilmektedir.

 




Son Güncelleme: 10.04.2021 15:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IKEA çalışma SaatleriIKEA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evde çıtır tavuk nasıl yapılır?
Evde çıtır tavuk nasıl yapılır?
Bu sene kaç saat oruç tutacağız? En kısa, en uzun oruç tutular şehirler neresi?
Bu sene kaç saat oruç tutacağız? En kısa, en uzun oruç tutular şehirler neresi?
Dilan Koç kimdir? Dilan Koç'u tehdit edenler kim, neden tehdit ediyorlar?
Dilan Koç kimdir? Dilan Koç'u tehdit edenler kim, neden tehdit ediyorlar?
İftardan sonra sünnet olan okunacak dualar!
İftardan sonra sünnet olan okunacak dualar!
2021 Oruç fidyesi nedir, ne kadar, kimlere verilir?
2021 Oruç fidyesi nedir, ne kadar, kimlere verilir?
Lojman evleri kimlere verilir? Kimler lojmanlarda oturabilir? 2021 Lojmanda oturma şartları
Lojman evleri kimlere verilir? Kimler lojmanlarda oturabilir? 2021 Lojmanda oturma şartları

Popüler Haberler

İkea mağazaları açılış kapanış saatleri 2021
Yarı zamanlı çalışmada kıdem tazminatı ödenir mi? 2021
Türk Telekom kime, nasıl şikayet edilir? Türk Telekom şikayet yolları
Anaokulu zorunlu mu oldu? Anaokulları eğitimi ne zaman başlıyor? 2021
Hastalık türlerine göre en yatkın kan grupları hangileridir?
Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?
E-devlet ile kredi notu nasıl öğrenilir? 2021 Nisan Ücretsiz Kredi notu sorgulama işlemleri
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
Aylık 40 TL ödeme yapın, 12 yıl erken emekli olun! SGK uzmanları açıkladı! İşte erken emeklilik için şartlar
Bugün kimin maçı var? TV 10 Nisan 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Gönül Dağı Musa kimdir? Nuri Gökaşan gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Tövbeler Olsun dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor? TRT1 Tövbeler Olsun tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 4 Nisan 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Cenk Tosun Alanya maçında kadroda olacak mı, oynayacak mı?
Bim 6 Nisan Salı günü satılacak aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
İş Sağlığı ve Güvenliği devlet desteği başvuru şartları nelerdir? 2021 İSG devlet desteği alma işlemleri
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2021
4/D işçileri ve taşeronda asgari ücret maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi yapılacak mı? Taşerona ne kadar zam yapılacak?
PTT borç yapılandırması yapıyor mu? Nisan 2021 PTT borç yapılandırma kredi faiz oranları ve şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.