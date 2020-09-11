İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

İkea mağazaları açılış kapanış saatleri 2020

Basın bülteninde göze çarpan İkea mağazaları açılış kapanış saatleri ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 11 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimize göz atarak, İkea mağazaları açılış kapanış saatleri hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

11 Eylül 2020 Cuma 18:21
İkea mağazaları açılış kapanış saatleri 2020
Takip Et:

IKEA mesai saatleri sabah saat 10.00 ila akşam saat 22.00 arasındadır. IKEA bu saatlerde öğle arası vermemektedir. Öte yandan IKEA, hafta sonlarında da bütün mağazalarıyla hizmet vermeye devam etmektedir.

IKEA mağazaları nerede?

IKEA mağaza şubeleri Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, Adana ve Muğla’da hizmet vermektedir. İsveç kökenli IKEA, yurt dışından insanlar için alışveriş olanağı sağlamaktadır. Avrupa, ABD’de, İsrail’de, Kanada’da, Asya ve Avustralya’da pek çok şubeyle olanaklar sunan IKEA, web sitesinden de pratik bir şekilde sipariş verilebiliyor.

IKEA iletişim bilgileri

IKEA müşteri hizmetleri: 444 4 532

IKEA Genel Müdürlük: Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cd. No:62 34771 Ümraniye / İstanbul

IKEA müşteri şikayet formları nasıl doldurulur?

IKEA müşteri şikayet formunu doldururken;

IKEA resmi web sayfasına giriş yapın,


Bize Ulaşın bölümüne tıklayın,

Müşteri şikayetine dair ilgili alanları doldurun,

Şikayetleri okuyup konu araştırılarak en kısa süre içerisinde dönüş yapılır.

IKEA montaj hizmet detayları

IKEA, ürünleri evinizde pratik bir şekilde birleştirebileceğiniz şekilde üretilmektedir. Kullanma kılavuz rehberini okuyarak rahatlıkla ürünlerinizi birleştirebilirsiniz.

Ürünler araba bagajına kolayca sığar, yassı kutularda çok yer kaplamaz.

IKEA ürünlerine montaj ve nakliye fiyatları dahil olmamaktadır. Kendi montajınızı yapmak istemiyorsanız cüzi ücretlerle mağaza görevlileri tarafından montaj yapılabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 11.09.2020 18:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IKEA çalışma SaatleriIKEA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müzik yasağı sokaklara taşırdı! Gece yarısı sokak ortasında müzik çalıp dans ettiler
Müzik yasağı sokaklara taşırdı! Gece yarısı sokak ortasında müzik çalıp dans ettiler
Kastamonu'da oluşan hortum görenleri korkuttu
Kastamonu'da oluşan hortum görenleri korkuttu
İndirim kampanyası korona-virüse davetiye çıkardı
İndirim kampanyası korona-virüse davetiye çıkardı
İstanbul'da korkunç olay! İşçi apartmanın 3. katından düşerek ağır yaralandı
İstanbul'da korkunç olay! İşçi apartmanın 3. katından düşerek ağır yaralandı
Korkunç olay! 9 yaşındaki oğlunu dolapta asılı olarak buldu
Korkunç olay! 9 yaşındaki oğlunu dolapta asılı olarak buldu
Kuruyan deredeki balıkları kurtarmaya çalıştılar
Kuruyan deredeki balıkları kurtarmaya çalıştılar

Popüler Haberler

İkea mağazaları açılış kapanış saatleri 2020
Masumlar Aparmanı'na katılan Birkan Sokullu Kimdir? Han karakteri kimdir?
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2020 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
Hangi kan grupları hastalıklara daha yatkındır? Kan gruplarına göre riskler
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak, bitiyor mu? Final sezonu için Netflix Twitter hesabından açıklama!
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 11 Eylül 2020 Cuma Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
E-devlet üzerinden ücretsiz kredi notu öğrenme işlem adımları
Cibuti vizesi ücreti ne kadardır?
Kanal D Arda'nın Mutfağı yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor?
İnstagram , WhatsApp ve Facebook çöktü mü? Hikayeler neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek?
Ticket nakite çevrilir mi? Ticket kart yüklü para nakite nasıl çevrilir?
O Ses Türkiye yeni sezon jurisinde kimler, hangi isimler var?
Atiye yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 2. Sezon tarihi belli oldu mu?
Rüyada telefon görmek ne demektir? Rüyada telefon görmenin tabiri ve anlamı
Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2020 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Türk Telekom 650 personel alımı yapılacak iller hangileridir? 2020 Türk Telekom personel alım şartları ve başvuru adresleri
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım destekleri nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.