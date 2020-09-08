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İkea mağaza çalışma saatleri 2020

İkea mağaza çalışma saatleri ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 8 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizde İkea mağaza çalışma saatleri konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 8 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

08 Eylül 2020 Salı 17:01
İkea mağaza çalışma saatleri 2020
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IKEA mesai saatleri sabah saat 10.00 ila akşam saat 22.00 arasındadır. IKEA bu saatlerde öğle arası vermemektedir. Öte yandan IKEA, hafta sonlarında da bütün mağazalarıyla hizmet vermeye devam etmektedir.

IKEA mağazaları nerede?

IKEA mağaza şubeleri Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, Adana ve Muğla’da hizmet vermektedir. İsveç kökenli IKEA, yurt dışından insanlar için alışveriş olanağı sağlamaktadır. Avrupa, ABD’de, İsrail’de, Kanada’da, Asya ve Avustralya’da pek çok şubeyle olanaklar sunan IKEA, web sitesinden de pratik bir şekilde sipariş verilebiliyor.

IKEA iletişim bilgileri

IKEA müşteri hizmetleri: 444 4 532

IKEA Genel Müdürlük: Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cd. No:62 34771 Ümraniye / İstanbul

IKEA müşteri şikayet formları nasıl doldurulur?

IKEA müşteri şikayet formunu doldururken;

IKEA resmi web sayfasına giriş yapın,


Bize Ulaşın bölümüne tıklayın,

Müşteri şikayetine dair ilgili alanları doldurun,

Şikayetleri okuyup konu araştırılarak en kısa süre içerisinde dönüş yapılır.

IKEA montaj hizmet detayları

IKEA, ürünleri evinizde pratik bir şekilde birleştirebileceğiniz şekilde üretilmektedir. Kullanma kılavuz rehberini okuyarak rahatlıkla ürünlerinizi birleştirebilirsiniz.

Ürünler araba bagajına kolayca sığar, yassı kutularda çok yer kaplamaz.

IKEA ürünlerine montaj ve nakliye fiyatları dahil olmamaktadır. Kendi montajınızı yapmak istemiyorsanız cüzi ücretlerle mağaza görevlileri tarafından montaj yapılabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 08.09.2020 17:01
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Anahtar Kelimeler:
IKEA çalışma SaatleriIKEA
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