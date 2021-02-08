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İkea açılış kapanış hizmet saatleri 2021

Gündemde ilgi odağı haline gelen 8 Şubat 2021 tarihli İkea açılış kapanış hizmet saatleri haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 08-02-2021 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

08 Şubat 2021 Pazartesi 12:00
İkea açılış kapanış hizmet saatleri 2021
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IKEA mesai saatleri sabah saat 10.00 ila akşam saat 22.00 arasındadır. IKEA bu saatlerde öğle arası vermemektedir. Öte yandan IKEA, hafta sonlarında da bütün mağazalarıyla hizmet vermeye devam etmektedir.

IKEA mağazaları nerede?

IKEA mağaza şubeleri Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, Adana ve Muğla’da hizmet vermektedir. İsveç kökenli IKEA, yurt dışından insanlar için alışveriş olanağı sağlamaktadır. Avrupa, ABD’de, İsrail’de, Kanada’da, Asya ve Avustralya’da pek çok şubeyle olanaklar sunan IKEA, web sitesinden de pratik bir şekilde sipariş verilebiliyor.

IKEA iletişim bilgileri

IKEA müşteri hizmetleri: 444 4 532

IKEA Genel Müdürlük: Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cd. No:62 34771 Ümraniye / İstanbul

IKEA müşteri şikayet formları nasıl doldurulur?

IKEA müşteri şikayet formunu doldururken;

IKEA resmi web sayfasına giriş yapın,

Bize Ulaşın bölümüne tıklayın,

Müşteri şikayetine dair ilgili alanları doldurun,

Şikayetleri okuyup konu araştırılarak en kısa süre içerisinde dönüş yapılır.

IKEA montaj hizmet detayları

IKEA, ürünleri evinizde pratik bir şekilde birleştirebileceğiniz şekilde üretilmektedir. Kullanma kılavuz rehberini okuyarak rahatlıkla ürünlerinizi birleştirebilirsiniz.

Ürünler araba bagajına kolayca sığar, yassı kutularda çok yer kaplamaz.

IKEA ürünlerine montaj ve nakliye fiyatları dahil olmamaktadır. Kendi montajınızı yapmak istemiyorsanız cüzi ücretlerle mağaza görevlileri tarafından montaj yapılabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 08.02.2021 12:00
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Anahtar Kelimeler:
IKEA çalışma SaatleriIKEA
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