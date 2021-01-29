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İkametgah değişikliği nasıl yapılır? 2021 e-Devlet sisteminde adres değişikliği yapmak

Taşınma nedeni ile şehir içi veya şehirler arası adres değiştiren pek çok kişi ikametgah değişikliğinin nasıl yapıldığını merak etmektedir. Vatandaşlar, İkametgah değişikliği nasıl yapılır? Adres değişikliği nasıl yapılır? sorularını araştırmaktadır.

29 Ocak 2021 Cuma 01:12
İkametgah değişikliği nasıl yapılır? 2021 e-Devlet sisteminde adres değişikliği yapmak
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Taşınma sonrası adres değişikliğinin nasıl yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pek çok kişi aynı şehir içerisinde veya şehirler arası yapılan ikamet değişikliklerinin sistem üzerinden nasıl yapılacağı araştırmalarına devam ediyor.

Adresler, kamu ve özel kurumlar tarafından gönderilecek olan tebligat ve resmi kağıtlar için gerekli olan ve her vatandaşın adreslerini teyit etmek zorunda olduğu bir uygulamadır. Öte yandan belirli yıllarda yapılacak seçimler için oy verme yaşında olan kişilerin bulundukları şehirlere göre belirlenen seçmen kağıtları içinde adres bilgileri gerekmektedir.

Adres bilgileri pek çok seçimden tebligatlara kadar pek çok konuda zorunlu olan bir uygulamadır. Hatta adres değişikliğini ibraz etmeyen kişilere idari para cezası kesilmektedir. Adres değişikliğinin ibraz edilebilmesi için 20 iş güne süre verilmektedir.

İkametgah değişikliği nasıl yapılır?

İkametgah değişiklikleri Nüfus Müdürlüklerine gidilerek yapılmaktadır. Öte yandan e-Devlet sisteminin gelişmesi ile intenet üzerinden de yapılabilen adres değişikliğinin yapılabilmesi için farklı yöntemler de bulunmaktadır.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ile ikametgah değişikliği yapmak

Adres değişikliği için ikametin bulunduğu il veya ilçede yer alan Nüfus Müdürlüklerine gidilmesi gerekir. İkametgah değişikliği talep edildikten sonra T.C. kimlik kartı veya Nüfus Cüzdanı ile değişikliği yapacak kişinin bilgileri ile süreç başlatılır. Kimlik bilgilerine ek olarak adres değişikliğinde aynı zamanda bir adet fatura talep edilmektedir.

Adres değişikliğinde talep edilen konutta tek kişi kalmayacaksanız kaldığınız kişi ile birlikte gidilmesi gerekmektedir. Birden fazla kişinin kalacağı evlerde hane içerisinde olan tüm kişilerin bilgiler gerekmektedir.

e-Devlet sisteminde adres değişikliği yapmak

e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra sistem üzerinde ki arama motoruna Nüfus İşleri Müdürlüğü yazılarak sayfaya giriş yapılır. Sistem üzerinden daha sonrasında yönlendirme ve talimatlar ile adres değişikliği yapılabilmektedir.

Adres değişikliği yapabilmek için e-imza, mobil imza veya kısa mesaj doğrulamalarından birisi ile sisteme girilmesi gerekmektedir.

Adres değişikliği bildirmeme cezası

Adres değişikliği yapılmasına rağmen gerekli beyan verilmeyen kişilere cezai işlem uygulanmaktadır. Adres değişikliği için vatandaşlara 20 iş güne süre verilmektedir. 28 gün içerisinde adres değişikliğini bildirmeye n vatandaşlara zaman aşımı ve bildirmeme nedeni ile 1.800 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Okul değişikliği nedeni ile yapılmayan bildirimler öğrenci olunsa dahi ceza kesilmesine neden olur. Okula kayıt yaptırmak için şehir değiştirildiğinde ve eve çıkıldığında ikametgah bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.

Adres değişikliği sisteme ne zaman düşer

Adres değişikliği yapıldıktan sonra sistem 24 sat içerisinde değişiklik yapan vatandaşın bilgilerini güncelleyerek sistemde yer vermektedir.

Adres değişikliği kaç gün ara ile yapılabilir?

Adres değişikliği ile ilgili herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. adres değişikliği sonrasında başvuru yapan kişiler yeni il veya ilçede bulunan Nüfus Müdürlüklerine giderek başvuru yapabilirler.

Adres değişikliği bildirme süresi

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda yer alan 50 ve 51. Maddelerde adres değişikliğinin 20 iş günü içerisinde bildirilmesi gerektiği açıkça belirtilmektedir.

Adres değişikliği için gerekli belgeler nelerdir?

  • Adınıza kayıtlı nüfus cüzdanı
  • Elektrik, su ya da doğal gaz faturası
  • Kirada oturuyorsanız kira sözleşmesi

Elektronik imza nedir? Elektronik imza nasıl alınır?

Elektronik imza uzun yıllardır ülkemizde kullanılan ve intenetten yapılan işlemlerde kimlik ve kişisel bilgilerin 3. Kişi veya parti yazılımları nedeni ile başka kişilerin ellerine geçmesini engelleyen bir sistemdir.

Elektronik imza oy verme işleminden iç ve dış ticaret konularına kadar pek çok alanda kullanılabilirken aynı zamanda intenet bankacılığı ve SGK uygulamalarında da kullanılabilir.

e-Devlet adres sorgulaması nasıl yapılır?

e-Devlet üzerinden hali hazırda olan adres bilgilerini sorgulamak isteyen vatandaşlar işlemi nasıl yapacaklarını merak etmektedir. Buna göre ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekmektedir. Daha sonrasında kişi profiline girerek ikamet ve adres bilgileri sekmesine tıklamalıdır. Açılan sayfada kişinin ikamet ettiği adres ve tüm adres bilgileri çıkacaktır.

Sisteme girebilmek için https://www.turkiye.gov.tr/nvi-yerlesim-yeri-ve-diger-adres-belgesi-sorgulama adresine girilmesi yeterlidir.



Son Güncelleme: 29.01.2021 01:12
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