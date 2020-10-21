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III. Selim'in annesi Mihrişah Valide Sultan'ın imareti nerededir? Mihrişah Valide Sultan kimdir?

TV8' in beğenilen projesi Masterchef bu hafta yarışmasını Mihrişah Valide Sultan İmaretinde çekecek, Mihrişah Valide Sultan'ın İmaretinin nerede olduğu ve Mihrişah Valide Sultan' ın kim olduğu okuyucu tarafından merak ediliyor.

21 Ekim 2020 Çarşamba 19:10
III. Selim'in annesi Mihrişah Valide Sultan'ın imareti nerededir? Mihrişah Valide Sultan kimdir?
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TV8’ de ekranlara gelen, sevilen yarışma programı Masterchef’ in yayınlanacak olan son bölümünde programın çekileceği yer Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti’ dir. Yarışmada jüriye sunulacak olan yemekler burada yapılacak. Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti İstanbul’ un Eyüpsultan ilçesinde bulunmaktadır. İmarete gitmek için ise bir çok seçenekten yararlanabilirsiniz. İsterseniz otobüs hatlarından; 37M, 39D, 55, 55T, 94Y ve 399C ile gidebilir, isterseniz metro hatlarından M1A, M1B araçlarını tercih edebilirsiniz. Dolmuş hatlarından ise A- 40, A- 74 aracılığı ile gidebilirsiniz.

Mihrişah Valide Sultan:

Valide sultan öncelikle bir hayırseverdir, kendisi 1745 senesinde doğmuş ve 16 Ekim 1805’ de ölmüştür. Sultan III. Mustafa’nın karısı ve oğlu Padişah III. Selim’ in annesidir. Gerçek adı Agnes olan valide sultan Ceneviz kökenlidir. Bazı tarihsel kaynaklarda ise Mihrişah Valide Sultanın aslen Fransız kökenli olup isminin ise Janet olduğu belirtilmektedir. Mihrişah adının verilmesi ise Osmanlı Sarayına gelmesi ile verilmiştir. Kocası III. Mustafa vefat ettikten sonra 1774 yılında eski saraya gönderilmiştir. 1789 senesinde III. Selim Padişah olunca Mihrişan Valide Sultanın itibarı artmış ama buna rağmen saray işlerine karışmamıştır. Kendisi dindarlığı ve yaptığı hayır işleri ile tarihe ismini yazdırmıştır.  

Mihrişah Valide Sultan İmareti:

İmaretin girişinde bulunan kapının tümü mermerdir, kemer ise ak-pembe mermerlerdendir. İki tarafına ise ince mermer sütunlar yapılmıştır. Kemer üzerinde bir ayet-i kelime onun üzerimde ise Maşallah yazmaktadır. Sütunların üzerinde ise III. Selim’ in tuğrası bulunmaktadır. Avlu duvarları ise mermerden yapılmış ve bu mermerlere pencere aralıkları da bırakılmıştır. İmaretin önünde ise 25 adet sütunlu ve 25 kubbeli bir revak bulunmaktadır. İmaretteki sol tarafında kalan bir geçitten Mihrişah Valide Sultan’ ın türbesine geçiş yapılır. İmareti tasarlayıp yapan mimar ise Mehmed Emin Efendidir.


 

 

 

 



Son Güncelleme: 21.10.2020 19:10
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